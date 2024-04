Głosujemy w niedzielę, trwa cisza wyborcza

W niedzielę, 21 kwietnia, mieszkańcy Elbląga oraz gminy Milejewo i Godkowo czeka głosowanie, w której wybiorą nowych włodarzy swoich samorządów. O czym warto pamiętać? Zobacz film Państwowej Komisji Wyborczej.

Druga tura odbywa się w ponad 750 gminach w Polsce, w tym w około 60 miastach. W regionie elbląskim do urn jeszcze raz pójdą mieszkańcy Elbląga oraz gminy Milejewo i Godkowo.

Chcąc sprawdzić, gdzie jest nasz lokal wyborczy, możemy to zrobić poprzez aplikację mObywatel 2.0. Znajdziemy tam swoje dane w rejestrze wyborców, a wyświetlany w aplikacji aktualny mDowód wystarczy, by zagłosować.

Na oddanie głosu mamy w niedzielę czas w godzinach od 7 do 21, ale każdy, kto do tej pory zajmie miejsce w kolejce do lokalu, będzie miał prawo, by wziąć udział w wyborach.

Tym razem otrzymamy tylko jedną kartę do głosowania. Chcąc oddać ważny głos, musimy postawić jeden znak X i tylko przy nazwisku jednego kandydata. W innym wypadku, na przykład przy zaznaczeniu więcej niż jednego kandydata, użyciu innego symbolu, kreśleń czy poprawek, głos będzie nieważny. Nieważny będzie też w sytuacji oddania pustej karty czy zagłosowania na kandydata skreślonego z listy. Warto też zwrócić uwagę na to, czy karta posiada ważną pieczęć. W lokalu na pewno nie zabraknie długopisów, ale nie zaszkodzi wziąć swojego.

Przypominamy, że od północy w sobotę do zakończenia głosowania w niedzielę trwa cisza wyborcza. Zakazana jest agitacja wyborcza i publikowanie sondaży. Za załamanie prawa grożą wysokie grzywny.

Nasza redakcja będzie obecna na wieczorach wyborczych obu kandydatów na prezydenta Elbląga. Nieoficjalne wyniki wyborów na prezydenta Elbląga powinniśmy podać w niedzielę już ok. godz. 23.