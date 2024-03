Kandydaci rozdają karty (miejskie)

Karta Miejska – to kolejna propozycja posła PiS Andrzeja Śliwki w wyścigu o fotel prezydenta Elbląga. Jej robocza nazwa to "Mój Elbląg".

- Karta mieszkańca z powodzeniem funkcjonuje w wielu miastach – przekonywał podczas dzisiejszego (14 marca) spotkania z dziennikarzami kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Karta zapewniałaby m. in. elblążanom darmowe przejazdy komunikacją miejską, co jest wcześniejszym wyborczym pomysłem posła, który przekonywał dziś, że Elbląg stać na komunikację w tej formie, postulował także reformę rozkładów jazdy. Co do karty mieszkańca, miałaby mieć wersję plastikową i jednocześnie być dostępna w formie aplikacji na telefon.

- Umożliwiałaby także udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych ze zniżką, co byłoby bardzo cenne również dla instytucji kultury, dla klubów sportowych czy dla instytucji, z którymi podpisalibyśmy umowę partnerską o współpracy. Na dalszym etapie zależałoby nam również, żeby to była karta w (ramach - red.) której nie tylko korzystałoby się ze zniżek w instytucjach miejskich kultury czy sportu, ale także szerzej, to wymagałoby szerszej partnerskiej rozmowy z przedsiębiorcami elbląskimi – mówił poseł.

Radny Rafał Traks mówił, że plany wprowadzenia podobnego rozwiązania (nazywało się "Elblążanin Plus") było już w mieście przegłosowane, gdy PiS miał większość w Radzie Miejskiej, wytknął Michałowi Missanowi, że wtedy głosował przeciw, teraz podobne rozwiązanie ma w programie wyborczym. Dodajmy, że interpelację w sprawie wprowadzenia takiej karty pisał we wrześniu 2019 Antoni Czyżyk (KO), do czego dość pozytywnie odniósł się prezydent Wróblewski, jednak na tym się skończyło.

Kto miałby korzystać z "Mojego Elbląga"? Pomysłodawcy mówią o mieszkańcach, ale też o płacących podatki w Elblągu.

- Warte rozważenia (jest też - red.), całym sercem wspieram model, w którym uwzględnieni byliby też uczniowie, którzy uczą się w szkołach średnich, a także, co ważne, opiekunowie osób z niepełnosprawnością – mówił poseł Śliwka.

O pomysł swojego kontrkandydata został zapytany dziś podczas swojej konferencji Michał Missan, który zrezygnował ze stanowiska wiceprezydenta miasta.

- Mieliśmy wiele innych zadań, poza tym nasza sytuacja finansowa spowodowana po pierwsze i właściwie najważniejsze działaniami rządu, który samorządy finansowo, organizacyjnie zwalczał, centralizował władzę, (sprawiała, że - red.) nie było po prostu warunków finansowych. W tej chwili one się pojawiają i zapewniam, że na to pieniądze będą i jeśli zostanę wybrany, ta karta zostanie wprowadzona. Pan Andrzej Śliwka mógłby wziąć odpowiedzialność za rząd Prawa i Sprawiedliwości, który tak postępował, o ile dobrze pamiętam chyba był członkiem tego rządu przez trzy lata - stwierdził.