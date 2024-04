Magdalena Czarnocka-Kaptur - gwarancja nowej jakości w lokalnej polityce

Poznajmy się, nazywam się Magdalena Czarnocka-Kaptur i jestem kandydatką do rady Powiatu Elbląskiego. Chcę Państwa przekonać, że pokolenie, do którego należę, ma nie tylko pomysły, ale także umiejętności, aby realnie przyczynić się do rozwoju regionu. Oddanie na mnie głosu jest obietnicą nowej jakości, śmiałych kroków i świeżego spojrzenia na rozwój powiatu. Cechuje mnie odwaga, determinacja i pasja w dążeniu do zakładanych celów! 7 kwietnia mamy szansę zrobić krok w kierunku lepszego jutra!