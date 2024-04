Wiemy już, że w drugiej turze wyborów prezydenckich w Elblągu spotkają się Michał Missan (44,36 proc. głosów) i Andrzej Śliwka (34,69 proc.). Po ogłoszeniu oficjalnych wyników poprosiliśmy ich o komentarz zadając podobny zestaw pytań. W tym artykule komentarz Michała Missana, wkrótce opublikujemy powyborczy komentarz Andrzeja Śliwki.

- Bardzo wierzę w mądrość elblążanek i elblążan, że wybiorą dobrze, że wybiorą elblążanina, a nie pr-owy produkt Prawa i Sprawiedliwości przywieziony z Warszawy – komentuje wyniki pierwszej tury wyborów w Elblągu Michał Missan. Podkreśla, że spodziewał się drugiej tury. - Pierwsza czy druga tura to nie ma znaczenia, ważny jest efekt na końcu. Jestem bardzo zadowolony ze swojego wyniku, ale jako przewodniczący Platformy Obywatelskiej bardzo się cieszę też z wyniku do Rady Miejskiej, bo mamy 15 mandatów – zaznacza. 10 mandatów ma PiS, te dwa ugrupowania zamykają skład nowej elbląskiej RM. Jak wyobraża sobie pracę rady w tym składzie kandydat na prezydenta miasta? Podkreśla, że liczy na to, że uda się pracować ponad partyjnymi podziałami. - Bardzo liczę, że dla dobra elblążan uda nam się wszystkie ważne projekty przeprowadzić. Powiem więcej, chciałbym zaprosić już teraz do współpracy te środowiska, które się nie dostały do Rady Miejskiej i tych kandydatów, którzy się nie dostali do drugiej tury. Jestem otwarty, jak wcześniej mówiłem słucham ludzi, a nie tylko o tym mówię – stwierdza Michał Missan. Jakie są dalsze kampanijne plany, czy zamierza dotrzeć do konkretnego elektoratu innego z kandydatów? - Chciałbym dotrzeć do wszystkich elblążan, do ilu się uda nie wiem, ale co do szczegółów jesteśmy przed ustaleniami sztabowymi, nie chcę dziś konkretnie o nich rozmawiać – podkreśla. Co sądzi o niskiej frekwencji w wyborach samorządowych? - Będę przez całe dwa tygodnie namawiał mieszkańców naszego miasta, ale nie tylko, mieszkańców kraju również, żeby wzięli udział w drugiej turze wyborów tam, gdzie ona jest. Decydujmy sami o swoich małych ojczyznach, o gospodarzach tych ojczyzn, gorąco zachęcam mieszkanki i mieszkańców do udziału w drugiej turze. Być może dla niektórych motywacja nie będzie tak duża jak nie będzie ich kandydatów, ale bardzo chciałbym, żeby ta frekwencja była jak najwyższa. Dziękuję za wszystkie głosy oddane na mnie w pierwszej turze i za udział w wyborach w ogóle – zaznacza..