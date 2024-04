Michał Missan nowym prezydentem Elbląga (tekst aktualizowany)

Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne dane w wyborach na prezydenta Elbląga. Wygrał Michał Missan, kandydat Koalicji Obywatelskiej, który zyskał poparcie 57,92 procent głosujących elblążan.

O godz. 21 zostały zamknięte lokale wyborcze i rozpoczęło się liczenie głosów. Frekwencja w Elblągu powinna wynieść około 40 procent. Zobacz, jak relacjonowaliśmy wieczór wyborczy.

Poniedziałek, godz. 00.35. Są już oficjalne dane wyborów w Elblągu. Państwowa Komisja Wyborcza podała, że Michał Missan został wybranym prezydentem, uzyskując 20461 głosów (57,92 proc. głosów). Andrzeja Śliwkę poparły 14863 osoby (42,08 proc.). Oficjalne wyniki są zbieżne z tymi, które podaliśmy po godz. 23.

Poniedziałek, godz. 00:15. Mamy już oficjalne dane z 96,77 proc. komisji wyborczych w Elblągu. PKW podaje, że Michał Missan zdobył w nich sumie 19 679 głosów, Andrzej Śliwka - 14 297. Procentowo: 57,92 do 42,08.

Godz. 23.50. Przeprowadziliśmy wywiad z nowo wybranym prezydentem Elbląga, wkrótce go opublikujemy. Tymczasem na stronie Państwowej Komisji Wyborczej są już podane oficjalne dane z 93 procent komisji w Elblągu. Potwierdzają się wyniki nieoficjalne - 58,03 proc. do 41,97 proc. dla Michała Missana.

Godz. 23.20. Mamy nieoficjalne dane z wszystkich komisji wyborczych. Michał Missan - 20 460 głosów, Andrzej Śliwka - 14 817 głosów.

Godz. 22.20. Michał Missan już wie, że będzie nowym prezydentem Elbląga. W towarzystwie żony wygłosił przemówienie do swojego sztabu, dziękując mieszkańcom za wybór, a sztabowi za pracę w kampanii.

- Wszystko wskazuje na to, że w Elblągu wygrało dobro ze złem; że w Elblągu wygrała prawda z kłamstwem i że w Elblągu merytoryka wygrała z manipulacją. Wygląda na to, że elblążanie też nie lubią hejtu. Krótki cytat, bo mi od razu przychodzi do głowy w tej sytuacji. Warto być przyzwoitym - powiedział Michał Missan. - Jestem przekonany, że elblążanki i elblążanie między innymi to wzięli pod uwagę, skreślając krzyżyk przy moim nazwisku. Jestem przekonany, że takiego prezydenta elblążanki i elblążanie oczekują, a ja z tego miejsca taki obiecuję być.

Zobacz film.

Godz. 22:15. Na wieczorze wyborczym Michała Missana właśnie pojawili się na kilka minut Witold Wróblewski, urzędujący dotychczas prezydent Elbląga i Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga. Przynieśli kwiaty, złożyli Michałowi Missanowi gratulacje z okazji wygranej i życzyli powodzenia.

Fot. Anna Dembińska

Godz. 22.05. Przed godziną 23 powinniśmy mieć komplet nieoficjalnych danych z obwodowych komisji wyborczych. Zasiadają w nich przedstawiciele obu komitetów, dlatego poprzez nich nieoficjalne dane spływają do sztabów tak szybko. Są już informacje z 54 na 62 komisje. Przewaga Michała Missana 58 do 42 proc. się utrzymuje.

Godz. 22. Pozostały dane z największych komisji, na nie będziemy czekać najdłużej. Z nieoficjalnych danych z 51 komisji wynika, że Michał Missan wygrywa z Andrzejem Śliwką stosunkiem głosów - 57,85 do 42,15.

Godz. 21.55. 49 komisji. Michał Missan - 15570, Andrzej Śliwka - 11259.

Godz. 21.50. 44 komisje na 62. Michał Missan - 13938, Andrzej Śliwka - 9962.

Godz. 21.45. Nieoficjalne cząstkowe dane z 35 komisji na 62. Michał Missan - 10 117 głosów, Andrzej Śliwka - 7106.

Godz. 21.40. Mamy nieoficjalne wyniki z połowy komisji (31 na 62). Rośnie przewaga Michała Missana. W procentach to 59 do 41.

Godz. 21.35. Według cząstkowych nieoficjalnych danych z 24 na 62 komisje wyborcze Michał Missan zdobył dotychczas 5922 głosy, Andrzej Śliwka - 4158.

Godz..21.25. Mamy pierwsze nieoficjalne cząstkowe wyniki z 11 najmniejszych komisji wyborczych. Michał Missan zdobył na razie 1142 głosy, Andrzej Śliwka - 931.

Godz. 21.10. Sztab wyborczy Koalicji Obywatelskiej i Michała Missan zebrał się w jednej z elbląskich restauracji. Jest tu około 40 osób. Wszyscy oglądają transmisję z wyników exit poll z największych miast w Polsce na TVN24. Oklaskami zareagowali na sondażowe zwycięstwa kandydatów KO we Wrocławiu, Rzeszowie i Krakowie. Po pierwszych emocjach i przed kolejnymi sympatycy KO ustawili się do wspólnego zdjęcia.

Fot. Anna Dembińska

Wieczór w sztabie PiS

Sztab wyborczy Prawa i Sprawiedliwości oraz Andrzej Śliwka też czekają na wyniki w sztabie PiS przy ul. 1 Maja. Jest tu około 30 osób, wśród nich posłanka PiS Teresa Wilk. Oglądają wieczór wyborczy na TV Republika, która nadaje ze spotkania relację na żywo, wcześniej do sali ktoś dostarczył bukiet kwiatów dla Andrzeja Śliwki. Wszyscy czekają na pierwsze nieoficjalne wyniki z pierwszych komisji w Elblągu. Wkrótce więcej informacji na temat wydarzeń ze sztabu.

Fot. Mikołaj Sobczak