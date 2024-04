Michał Missan o wiceprezydentach

Spotkanie z urzędnikami, konsultacje społeczne dotyczące komunikacji miejskiej oraz powołanie wiceprezydentów będą jednymi z pierwszych decyzji, jakie podejmie Michał Missan (KO), jeśli wygra walkę o fotel prezydenta Elbląga. - Chciałbym zdecydowanie podkreślić, że moimi zastępcami nie zostaną wiceprezydent Janusz Nowak oraz Witold Wróblewski - mówił Michał Missan podczas konferencji prasowej, która odbyła się w środę (10 kwietnia).

Jakie będą pierwsze decyzje Michała Missana, gdy wygra wybory? – Po pierwsze będzie to spotkanie z urzędnikami i rozmowa z nimi na temat funkcjonowania urzędu. Może mają jakieś sugestie dotyczące koniecznych, ich zdaniem, zmian w urzędzie? Wyznaczony zostanie jeden dzień w tygodniu, w którym każdy urzędnik będzie mógł przyjść do prezydenta ze swoimi problemami. Docierały do mnie podczas kampanii sygnały, że urzędnicy chcą mieć większy dostęp do prezydenta, wychodzę więc naprzeciw tym oczekiwaniom - mówił Michał Missan.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej zapowiadał już na początku kampanii utworzenie po wygranych wyborach biura konsultacji społecznych. - Pierwsze konsultacje będą dotyczyły komunikacji miejskiej – zaznaczył w środę Michał Missan.

Priorytetem dla Michała Missana jest też powołanie pełnomocnika do spraw dzieci i młodzieży. - Jedną z pierwszych, oczywistych decyzji administracyjnych, będzie także powołanie wiceprezydentów. – Chciałbym zdecydowanie podkreślić, że moimi zastępcami nie zostaną wiceprezydent Janusz Nowak oraz Witold Wróblewski – zapowiada Michał Missan.

Kto więc będzie pełnił te funkcje? - To nie jest czas, aby mówić o nazwiskach. Na to jest za wcześnie -zaznaczył Michał Missan.

Dodał, że jest „bardzo prawdopodobne”, że na stanowisko wiceprezydenta powołana zostanie kobieta.

W konferencji prasowej uczestniczył też Robert Turlej, radny-elekt Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego (16125 głosów). - Jako Koalicja Obywatelska wygraliśmy w województwie warmińsko-mazurskim. Mamy mocną drużynę w okręgu numer 3 oraz w województwie: trzynastu radnych Koalicji Obywatelskiej oraz sześciu koalicjantów z Trzeciej Drogi. Poprawiliśmy nasz wynik w stosunku do poprzedniej kadencji o jeden mandat - mówił Robert Turlej.

Przypomnijmy, że radnymi wojewódzkimi z list KO z okręgu nr 3 oprócz Roberta Turleja zostaną: Marek Chyl (4351 głosów) z Lidzbarka Warmińskiego oraz Elżbieta Ruda (4090 głosów) z Braniewa.