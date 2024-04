Michał Missan zapowiada współpracę z Gdańskiem

Starania o budowę linii kolejowej pomiędzy Gdańskiem a Elblągiem przez Nowy Dwór Gdański oraz współpraca portowa i turystyczna – to główne zamierzenia współpracy pomiędzy oboma samorządami w nowej kadencji. Kandydat na prezydenta Elbląga Michał Missan oraz prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz spotkali się z dziennikarzami przed drugą turą wyborów prezydenckich w naszym mieście.

W restauracji „Studnia Smaków” Michał Missan, kandydat na prezydenta Elbląga wraz z prezydentką Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz spotkali się z dziennikarzami. Tematem spotkania była zapowiedź współpracy pomiędzy Elblągiem i Gdańskiem w nadchodzącej kadencji samorządu.

- Dziś rozwój opiera się na współpracy. Tych obszarów współpracy jest bardzo wiele. Z jednej strony znacie już państwo decyzje ogłoszone przez premiera Donalda Tuska dotyczące portu w Elblągu. Jest to bardzo ważne dla portu w Gdańsku. Ten dynamicznie się rozwija, ale potrzebuje portu towarzyszącego, jakim ma szansę stać się port w Elblągu – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska. - Druga sprawa to kwestia połączeń kolejowych, które powinny zmienić swoje trasy. Będziemy zabiegać o to, żeby powstała linia kolejowa pomiędzy Gdańskiem a Elblągiem przez Nowy Dwór Gdański.

Kolejną sprawą poruszaną przez prezydentkę Gdańska jest projekt utworzenia metropolii pomorskiej.

- Mamy ambicję współpracować z pomorskim obszarem metropolitalnym. W ostatnim czasie zostały opublikowane badania, które wskazują na to, że wszyscy, którzy są blisko obszarów metropolitalnych rozwijają się dużo bardziej dynamicznie niż inne obszary w Polsce – uzupełnił Michał Missan, kandydat na prezydenta Elbląga. - Nie zapominamy też, że jesteśmy w województwie warmińsko- mazurskim, co nam pozwala korzystać ze środków unijnych z programu „Polska Wschodnia”. Ci, którzy uważnie śledzą media społecznościowe naszego miasta, zauważyli już pewnie współpracę promocyjną. Pojawiały się filmiki z Neptunem i z naszym Piekarczykiem promującym współpracę obu miast. Myślę, że współpraca turystyczna też jest możliwa, ale te najważniejsze, kluczowe dla naszego miasta zostały opowiedziane. Po wyborach na pewno poszukamy tych obszarów, w których jeszcze możemy współpracować.