Na nich możesz zagłosować

Przedstawiamy pełne listy kandydatów do Rady Miejskiej w Elblągu, na prezydenta Elbląga, do Rady Powiatu Elbląskiego oraz Sejmiku Województwa. Na nich możesz oddać głos.

Listy wyborcze prezentujemy w kolejności, która została ustalona przez Państwową Komisję Wyborczą. Warto dodać, że w wyborach do sejmiku wojewódzkiego mieszkańcy Elbląga i sąsiednich powiatów głosują w okręgu nr 3. Dotychczas Elbląg nie miał silnej reprezentacji w regionie (w ostatniej kadencji tylko jedną radną!). Przyłączamy się do apelu wielu lokalnych polityków, że czas do zmienić. A zmienić mogą to tylko wyborcy, oddając głos na kandydatów pochodzących z naszego miasta.

WYBORY NA PREZYDENTA ELBLAGA

Sławomir Malinowski (66 lat), KWW Razem dla Elbląga - wykszt. wyższe, nie należy do partii politycznej

Michał Missan (47 lat), KKW Koalicja Obywatelska - wykszt. wyższe, należy do Koalicji Obywatelsiej

Stefan Rembelski (66 lat), KWW Stefana Rembelskiego MEGA Elbląg – wykszt. wyższe techniczne, nie należy do partii politycznej

Paweł Rodziewicz (41 lat), KWW Pawła Rodziewicza Nowy Elbląg - wykszt. Wyższe, nie należy do partii politycznej

Andrzej Śliwka (35 lat), KW Prawo i Sprawiedliwość – wykszt. wyższe, należy do Prawa i Sprawiedliwości.

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

Lista nr 1 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Okręg nr 1

1. Rafał Traks, 39 lat

2. Sebastian Czyżyk-Skoczyk, 28 lat

3. Joanna Grykiel-Figielska, 57 lat

4. Tomasz Osiowski, 42 lata

5. Emilia Nowak-Dębska, 67 lat

6. Mariusz Pelc, 27 lat

7. Marzena Prusiecka, 57 lat

Okręg nr 2

1. Piotr Opaczewski, 45 lat

2. Jolanta Janowska, 59 lat

3. Bartłomiej Piór, 47 lat

4. Janusz Hajdukowski, 68 lat

5. Adriana Pilarska, 49 lat

6. Barbara Kuśniewska, 68 lat

7. Arkadiusz Majewski, 55 lat

Okręg nr 3

1. Paweł Kowszyński, 45 lat

2. Jacek Domeracki, 54 lata

3. Elżbieta Banasiewicz, 54 lata

4. Cecylia Orych, 80 lat

5. Kazimierz Stańczyk, 62 lata

6. Tomasz Milewski, 56 lat

7. Zofia Szawara, 22 lata

Okręg nr 4

1. Jolanta Lisewska, 63 lata

2. Michał Rutkowski, 29 lat

3. Andrzej Szatkowski, 60 lat

4. Agnieszka Niewińska, 44 lata

5. Piotr Strzyżewski, 55 lat

6. Agnieszka Niedźwiecka, 57 lart

7. Waldemar Tatarski, 67 lat

Okręg nr 5

1. Marek Pruszak, 61 lat

2. Kamil Zdziech, 28 lat

3. Celina Kardasz, 62 lata

4. Bożena Świderska, 69 lat

5. Ryszard Tomczyński, 73 lata

6. Elwira Karczewska, 56 lat

7. Walentyna Łojewska, 59 lat

Lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA

Okręg nr 1

1. Grażyna Kluge, 69 lat

2. Paweł Gołębiewski, 61 lat

3. Sławomir Żukowski, 43 lata

4. Ewa Horbaczewska, 63 lata

5. Adam Ludwiczak, 47 lat

6. Juliusz Dziewałtowski-Gintowt, 82 lata

7. Jolanta Stańczak-Dziuda, 65 lat

Okręg nr 2

1. Małgorzata Adamowicz, 63 lata

2. Karolina Śluz, 36 lat

3. Marta Kubacka-Ignaciuk, 34 lata

4. Roman Nakonowski, 56 lat

5. Sebastian Dobrzyński, 36 lat

6. Szymon Hak, 20 lat

7. Marta Drózda-Kulkowska, 44 lata

Okręg nr 3

1. Irena Sokołowska, 63 lata

2. Wojciech Karpiński, 72 lata

3. Paweł Marchlewski, 20 lat

4. Jolanta Pękała, 53 lata

5. Adam Czerwiński, 66 lat

6. Sylwia Domżalska, 51 lat

7. Monika Janowicz, 34 lata

Okręg nr 4

1. Antoni Czyżyk, 63 lata

2. Marek Kamm, 50 lat

3. Karol Bidziński, 27 lat

4. Iwona Łuczak, 54 lata

5. Magdalena Lejman, 48 lat

6. Barbara Czyżewska, 38 lat

7. Emilia Stefanowska, 35 lat

Okręg nr 5

1. Michał Missan, 47 lat

2. Wiesława Włodarczyk, 60 lat

3. Tomasz Budziński, 24 lata

4. Patrycja Sulich-Stefanowicz, 39 lat

5. Magdalena Strugińska-Mincewicz, 51 lat

6. Maciej Makuła, 52 lata

7. Wioleta Stępczyńska, 42 lata.

Lista nr 9 - KWW PAWŁA RODZIEWICZA - NOWY ELBLĄG

Okręg nr 1

1. Paweł Rodziewicz, 41 lat

2. Patrycja Myśliwska, 31 lat

3. Łukasz Pacholski, 40 lat

4. Dagmara Sobieska, 38 lat

5. Kamila Fidala, 39 lat

Okręg nr 2

1. Mariusz Betler, 44 lata

2. Łukasz Kotyński, 43 lata

3. Magdalena Biedrzycka, 43 lata

4. Zbigniew Kuśmierz, 60 lat

5. Irena Suliga, 56 lat

Okręg nr 3

1. Radosław Dąbkowski, 41 lat

2. Monika Kozieja, 42 lata

3. Sylwester Sieklicki, 53 lata

4. Joanna Korzątkowska, 37 lat

5. Ewa Wawrzyniak, 42 lata

Okręg nr 4

1. Monika Dwojakowska, 50 lat

2. Weronika Wójcik, 26 lat

3. Bohdan Konarzewski, 54 lata

4. Stefan Zatorski, 38 lat

5. Ewelina Jeziorska, 40 lat

Okręg nr 5

1. Artur Pytliński, 24 lata

2. Ewa Obrycka-Błaut, 44 lata

3. Joanna Woźnicka, 40 lat

4. Łukasz Szynkiewicz, 36 lat

5. Katarzyna Jaworska, 43 lata

Lista nr 10 - KWW RAZEM DLA ELBLAGA

Okręg nr 1

1. Andrzej Ławrynowicz, 68 lat

2. Irena Przezpolewska, 68 lat

3. Paweł Buczkowski, 41 lat

4. Adriana Owsik, 46 lat

5. Piotr Kaliszewski, 27 lat

6. Sabina Górecka, 40 lat

Okręg nr 2

1. Wojciech Janik, 65 lat

2. Aneta Wrona, 54 lata

3. Tomasz Grelewicz, 39 lat

4. Magdalena Czerwień, 34 lata

5. Kaja Malkiewicz, 34 lata

6. Robert Koliński, 46 lat

Okręg nr 3

1. Sławomir Malinowski, 66 lat

2. Sławomir Sobieszczuk, 66 lat

3. Ewelina Fraszczak, 30 lat

4. Ewelina Czerwień, 30 lat

5. Adrianna Stryżko, 26 lat

6. Mirosław Gawron, 61 lat

Okręg nr 4

1. Piotr Imiołczyk, 58 lat

2. Mieczysław Mongiałło, 48 lat

3. Magdalena Józefowicz, 36 lat

4. Mariusz Fraszczak, 51 lat

5. Anna Psiuk, 45 lat

6. Izabela Rybska, 46 lat

7. Rafał Maszka, 48 lat.

Okręg nr 5

1. Edmund Szwed, 73 lata

2. Elżbieta Stefanowicz, 64 lata

3. Stanisław Nowak, 68 lat

4. Monika Dębczyńska, 42 lata

5. Natalia Nałęcz-Łączyńska, 22 lata

6. Sławomir Kula, 69 lat

Lista nr 11 KWW STEFANA REMBELSKIEGO – MEGA ELBLĄG

Okręg nr 1

1. Jolanta Raczyńska, 58 lat

2. Karolina Brzozowska, 37 lat

3. Aleksandra Florek, 32 lata

4. Kamil Szlendak, 18 lat

5. Krzysztof Matus, 58 lat

6. Grzegorz Brzozowski, 36 lat

Okręg nr 2

1. Waldemar Siuda, 61 lat

2. Krzysztof Andrearczyk, 49 lat

3. Jolanta Górska, 55 lat

4. Janina Kamińska, 69 lat

5. Krzysztof Gorzelańczyk, 69 lat

6. Ewa Kalinowska, 67 lat

Okręg nr 3

1. Arkadiusz Maćkiewicz, 55 lat

2. Marek Jakubów, 62 lata

3. Mariusz Gawryś, 51 lat

4. Monika Stefańska, 41 lat

5. Marta Parzonko, 44 lata

6. Małgorzata Wiśniewska, 62 lata

7. Paweł Sadzyński, 44 lata

Okręg nr 4

1. Stefan Rembelski, 66 lat

2. Marcin Zakęs, 44 lata

3. Lidia Płussa, 63 lata

4. Barbara Stachyra, 48 lat

5. Aldona Nowak, 37 lat

6. Mirosław Polak, 67 lat

Okręg nr 5

1. Jacek Zbrzeźny, 53 lata

2. Zenon Lecyk, 67 lat

3. Aleksandra Niebylska-Cieniewicz, 39 lat

4. Krzysztof Baranowski, 48 lat

5. Iwona Gałązka, 27 lat

6. Anna Zych, 44 lata

Lista nr 12 - KWW RUCH SAMORZĄDOWY TAK DLA ELBLĄGA

Okręg nr 1

1. Witold Gintowt-Dziewałtowski, 75 lat

2. Krystyna Urbaniak, 66 lat

3. Wojciech Rudnicki, 57 lat

4. Adam Krause, 47 lat

5. Danuta Janczuk, 65 lat

6. Izabela Jaworska, 33 lata

7. Małgorzata Ptasznik, 43 lata

Okręg nr 2

1. Maria Kosecka, 61 lat

2. Katarzyna Jankowska, 53 lata

3. Izabela Misiak, 53 lata

4. Mariola Hajdukonis, 63 lata

5. Andrzej Gołota, 56 lat

6. Marcin Trudnowski, 52 lata

7. Adam Kapczyński, 38 lat

Okręg nr 3

1. Małgorzata Sowicka, 58 lat

2. Mateusz Paradowski, 44 lata

3. Anna Sobolak, 52 lata

4. Andrzej Szmigielski, 63 lata

5. Marcin Żuchowski, 38 lat

6. Beata Chrościcka, 50 lat

7. Leszek Wilk, 56 lat

Okręg nr 4

1. Paweł Fedorczyk, 46 lat

2. Marek Burkhardt, 67 lat

3. Joanna Celińska, 49 lat

4. Katarzyna Witowska, 41 lat

5. Marek Rybicki, 61 lat

6. Bożena Foreńska, 55 lat

7. Krzysztof Kowalski, 41 lat

Okręg nr 5

1. Krzysztof Konert, 54 lata

2. Andrzej Tomczyński, 72 lata

3. Kazimiera Pierzyńska-Czujwid, 57 lat

4. Edyta Lichacz, 52 lata

5. Tomasz Kubacki, 53 lata

6. Joanna Mikucka, 58 lat

7. Jakub Turczak, 20 lat

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO (okręg nr 3)

Lista nr 1 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. Marcin Kazimierczuk, Bartoszyce, 47 lat

2. Łukasz Kochan, Elbląg, 42 lata

3. Małgorzata Adamowicz, Elbląg, 55 lat

4. Jolanta Andruszkiewicz, Bartoszyce, 61 lat

5. Ewa Wyszomirska, Gronowo, 39 lat

6. Henry Koniecko, Pasłęk, 69 lat

7. Mirosław Król, Orneta, 65 lat

8. Halina Sałata, Elbląg, 76 lat

Lista nr 2 - KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

1. Liliana Wiadrowska, Elbląg, 33 lata

2. Gabriela Sikorska, Elbląg, 61 lat

3. Katarzyna Markowska, Olsztyn, 50 lat

4. Cezary Dębkowski, Bukwałd, 38 lat

5. Radosław Michalski, Tomaryny, 41 lat

6. Bartosz Kowalski, Elbląg, 37 lat

Lista nr 3 - KW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. Robert Szczepański, Dobrocin, 51 lat

2. Jan Bobek, Piórkowo, 65 lat

3. Janusz Gierulski, Elbląg, 70 lat

4. Wioletta Jaskólska, Lidzbark Warmiński, 55 lat

5. Małgorzata Kozioł, Orneta, 60 lat

6. Danuta Oleksiak, Łęcze, 54 lata

7. Ewa Nisiewicz, Sąpy, 47 lat

8. Witold Wróblewski, Elbląg, 64 lata

Lista nr 4 - KKW LEWICA

1. Janusz Nowak, Elbląg, 65 lat

2. Bożena Stępczyńska, Braniewo, 62 lata

3. Halina Jędrzejewska, Bartoszyce, 58 lat

4. Ryszard Nałęcz, Lidzbark Warmiński, 74 lata

5. Krystyna Szulc, Piastowo, 63 lata

6. Jerzy Mańkut, Pieniężno, 66 lat

7. Sylwia Piekart, Orneta 46 lat

8. Danuta Zubrycka, Bartoszyce, 59 lat

Lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA

1. Robert Turlej, Elbląg, 42 lata

2. Elżbieta Ruda, Braniewo, 50 lat

3. Marek Chyl, Lidzbark Warmiński, 60 lat

4. Agnieszka Grzelak, Elbląg, 50 lat

5. Michał Butkiewicz, Elbląg, 19 lat

6. Wanda Harhaj, Pasłęk, 66 lat

7. Małgorzata Oleksiak, Elbląg, 38 lat

Lista nr 6 KW STOWARZYSZENIE BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

1. Danuta Gromyko, Elbląg, 63 lata

2. Teresa Andrukajtis, Elbląg, 65 lat

3. Anna Węglińska, Elbląg, 52 lat

4. Aleksander Rutkowski, Dąb, 50 lat

5. Andrzej Krupiński, Kobułty, 61 lat

6. Marek Hermanowski, Olsztyn, 72 lata

7. Stanisława Boguszewska-Cichocka, Olsztyn, 72 lata

Lista nr 8 - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Sebastian Sadłek, Gardyny-Leśniczówka, 44 lata

2. Małgorzata Mazurkiewicz, Elbląg, 49 lat

3. Weronika Piskorek, Elbląg, 25 lat

4. Piotr Abucewicz, Bartoszyce, 40 lat

5. Mario Bojadzijew, Elbląg, 35 lat

6. Ewelina Kozakiewicz, Elbląg, 35 lat

7. Tomasz Mysłowski, Elbląg, 41 lat

WYBORY DO RADY POWIATU ELBLĄSKIEGO

Lista nr 1 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚC

Okręg nr 1

1. Jacek Matukiewicz, Pasłęk, 58 lat

2. Sławomir Mackiewicz, Zielony Grąd, 50 lat

3. Maria Koniecko, Pasłęk, 70 lat

4. Edyta Juniewicz, Rogajny, 40 lat

5. Joanna Adamczyk, Pasłęk, 43 lata

6. Jan Gałęzowski, Pasłęk, 36 lat

7. Jarosław Wiak, Pasłęk, 45 lat

8. Krzysztof Szuryga, Pasłęk, 64 lata

Okręg nr 2

1. Michał Gzowski, Tolkmicko, 29 lat

2. Andrzej Rybicki, Tolkmicko, 69 lat

3. Ewa Kosowska, Komorowo Żuławskie, 65 lat

4. Jolanta Piróg, Ogrodniki 61 lat

5. Karolina Brynda, Batorowo, 28 lat

6. Ryszard Słupski, Gronowo Górne, 78 lat

Okręg nr 3

1. Dariusz Hoppe, Gronowo Elbląskie, 49 lat

2. Anna Homza, Jelonki, 36 lat

3. Barbara Turzyńska, Zwierzno, 59 lat

4. Maria Ziółkowska, Rychliki, 56 lat

5. Edward Sawicki, Markusy, 59 lat

6. Krzysztof Tomasz, Różany, 32 lata

Okręg nr 4

1. Mateusz Zabłocki, Skowrony, 34 lata

2. Zbigniew Dabkiewicz, Pasłęk, 56 lat

3. Barbara Sierocka, Stoboje, 52 lata

4. Henryka Broż, Milejewo, 55 lat

5. Jerzy Brzozowski, Młynary, 56 lat

Lista nr 3 - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Okręg nr 1

1. Mariusz Wroński, Pasłęk, 49 lat

2. Beata Winiewska-Kowal, Pasłęk, 45 lat

3. Mirosława Siwińska, Kopina, 59 lat

4. Natalia Żachowska, Krosno, 55 lat

5. Izabela Malinowska, Pasłęk, 55 lat

6. Joanna Domeracka, Pasłęk, 48 lat

7. Jörgen Hintz, Pasłęk, 52 lata

8. Ryszard Zieliński, Pasłęk, 69 lat

Okręg nr 2

1. Marek Zamojcin, Tolkmicko, 57 lat

2. Mirosław Siedler, Gronowo Górne, 63 lata

3. Eliza Stodolska, Suchacz, 72 lata

4. Helena Michaluk, Tolkmicko, 64 lata

5. Izabela Stankiewicz, Tolkmicko, 51 lat

6. Janusz Graczyk, Władysławowo, 63 lata

Okręg nr 3

1. Magdalena Madeja, Jegłownik, 44 lata

2. Roman Kogut, Rychliki, 73 lata

3. Ewa Lepak, Rachowo, 47 lat

4. Dariusz Bocian, Zwierzno, 69 lat

5. Alina Kruszewska, Rejsyty, 45 lat

6. Adam Okruciński, Fiszewo, 71 lat

Okręg nr 4

1. Lech Popiołek, Ogrodniki, 62 lata

2. Elwira Dzika, Skowrony, 40 lat

3. Tomasz Pieślak, Nowe Monasterzysko, 42 lata

4. Przemysław Rozental, Młynary, 26 lat

5. Małgorzata Gotkowska, Ogrodniki, 56 lat.

Lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA

Okręg nr 1

1. Jerzy Romanowski, Surowe, 68 lat

2. Marian Oskroba, Pasłęk, 66 lat

3. Patryk Kwieciński, Pasłęk, 42 lata

4. Karolina Majcher, Pasłęk, 67 lat

5. Bożena Tomaszewska, Pasłęk, 62 lata

6. Kaja Dawidziuk, Marianka, 24 lata

7. Stanisław Wiśniewski, Nowe Kusy, 70 lat

8. Mateusz Goluch, Rzeczna, 33 lata

Okręg nr 2

1. Magdalena Czarnocka-Kaptur, Przezmark, 44 lata

2. Andrzej Estal, Tolkmicko, 52 lata

3. Ewa Serdyńska, Nowakowo, 56 lat

4. Eryk Szymbora, Gronowo Górne, 20 lat

5. Bożena Lemierska, Lisów, 63 lata

6. Mariusz Szempliński, Tolkmicko, 48 lat

Okręg nr 3

1. Robert Bieliński, Gronowo Elbląskie, 55 lat

2. Halina Chabowska-Pędrak, Wiśniewo, 61 lat

3. Marzena Kłos, Marwica, 51 lat

4. Dominika Kruszewska, Dymnik, 27 lat

5. Krzysztof Klimiuk, Rychliki, 32 lata

6. Mirosław Kraszewski, Jegłownik, 48 lat

Okręg nr 4

1. Elżbieta Lisowska, Młynary, 59 lat

2. Magdalena Przybysz-Pietrzak, Godkowo, 41 lat

3. Grzegorz Boll, Nowe Monasterzysko, 69 lat

4. Juliusz Czapliński, Pomorska Wieś, 46 lat

5. Stefania Doerfer, Huta Żuławska, 54 lata

Lista nr 9 - KW STOWARZYSZENIA DOBRY SAMORZĄD

Okręg nr 1

1. Maciej Romanowski, Pasłęk, 68 lat

2. Tomasz Rozenbajger, Pasłęk, 43 lata

3. Dariusz Ponichtera, Pasłęk, 52 lata

4. Halina Cieśla, Aniołowo, 68 lat

5. Mariusz Ficak, Pasłęk, 58 lat

6. Helena Mendelewska, Pasłęk, 73 lata

7. Marcin Orłowski, Pasłęk, 41 lat

8. Joanna Naspińska, Pasłęk, 65 lat

Okręg nr 2

1. Genowefa Kwoczek, Gronowo Górne, 68 lat

2. Zbigniew Rutkowski, Tolkmicko, 64 lat

3. Celina Sokołowska, Węzina, 70 lat

4. Alicja Rogoz, Nowakowo, 24 lata

5. Piotr Nowicki, Suchacz, 54 lata

6. Dariusz Barton, Pogrodzie, 65 lat

Okręg nr 3

1. Elżbieta Biczak, Rychliki, 62 lata

2. Beata Jakubowska, Markusy, 53 lata

3. Barbara Krajnik, Wiśniewo, 61 lat

4. Jan Tyrawski, Marwica, 59 lat

5. Artur Brzozowski, Rejsyty, 50 lat

6. Roman Puchalski, Oleśno, 60 lat

Okręg nr 4

1. Ryszard Zając, Młynary, 61 lat

2. Andrzej Sidor, Krykajny, 55 lat

3. Jadwiga Korwiel, Młynary, 69 lat

4. Teresa Rutyna, Zalesie, 52 lata

5. Tomasz Kwietniewski, Milejewo, 55 lat

