Nasza sonda. Czytelnicy wybierają prezydenta Elbląga

W II turze zmierzą się: Michał Missan i Andrzej Śliwka (fot. portEl.pl)

Sondaż portElu Na kogo oddasz głos w II turze wyborów na prezydenta Elbląga? Proszę czekać Michał Missan Andrzej Śliwka Jeszcze nie wiem Oddam głos nieważny Nie będę głosować Głosuj i zobacz wyniki

21 kwietnia elblążanie zdecydują, kto zostanie prezydentem miasta: Michał Missan czy Andrzej Śliwka. My już dzisiaj zapraszamy Czytelników portEl.pl do wyrażenia własnego zdania na temat tego wyboru. Sonda potrwa do czwartku, 18 kwietnia, do godz. 23.

By ograniczyć ryzyko manipulacji, głos można oddawać tylko po zalogowaniu się do serwisu portEl.pl z użyciem maila, który był zarejestrowany w naszej bazie przed 5 marca 2024 r. Dlaczego przed tą datą? Bo to dzień, w którym opublikowaliśmy pierwszą sondę wyborczą w tej kampanii. Sonda, którą załączamy przy artykule, jest anonimowa i oczywiście nie jest profesjonalnym sondażem, przeprowadzanym przez instytut badawczy, ale formą wyrażenia swoich poglądów przez Czytelników portEl.pl Jej wyniki podamy 19 kwietnia rano, w ostatni dzień kampanii wyborczej w II turze.

red.