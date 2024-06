Protas i Wąsik europarlamentarzystami

Jacek Protas z Koalicji Obywatelskiej i Maciej Wąsik z Prawa i Sprawiedliwości będą nowymi europosłami z okręgu nr 3, obejmującego województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie.

Państwowa Komisja Wyborcza podliczyła już wszystkie głosy z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Wynika z nich - biorąc pod uwagę frekwencję - że okręg nr 3 w Parlamencie Europejskim będzie reprezentowało dwóch parlamentarzystów – po jednym z KO i PiS. W poprzedniej kadencji było ich trzech (jeden z KO i dwóch z PiS).

Do Brukseli pojadą Jacek Protas (jedynka na lliście KO) i Maciej Wąsik (jedynka na liście PiS). Protas uzyskał w całym okręgu w sumie 125 861 głosów (107 415 w Warmińsko-Mazurskiem, 18 446 – w Podlaskiem), z kolei Macieja Wąsika poparło 85 151 głosów (44 730 w Warmińsko-Mazurskiem, 40 421 głosów w Podlaskiem).

Co ciekawe, więcej głosów niż Wąsik, uzyskał w okręgu Tomasz Frankowski (KO) - 88 190 głosów (26 737 w Warmińsko-Mazurskiem, 61 453 w Podlaskiem), ale ze względu na niską frekwencję w tym regionie KO nie będzie mogła liczyć na drugi mandat ze swojej listy. Na uwagę zasługuje też bardzo dobry wynik Adama Andruszkiewicza (PiS), który uzyskał 78 488 głosów (17 893 w Warmińsko-Mazurskiem, 60 595 w Podlaskiem). Dotychczasowy europarlamentarzysta Karol Karski (PiS) mandatu nie obronił, uzyskując poparcie 38 777 wyborców (18 415 w Warmińsko-Mazurskiem, 20 362 w Podlaskiem).

Dodajmy, że KO zdobyła w okręgu nr 3 w sumie 256 889 głosów (159 324 w Warmińsko-Mazurskiem, 97 565 głosów w Podlaskiem), co przełożyło się odpowiednio na poparcie w wysokości 44,86 proc. i 29,35 proc. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zdobyła w okręgu nr 3 w sumie 252 638 głosów (112 752 w Warmińsko-Mazurskiem, 139 886 w Podlaskiem), co przełożyło się odpowiednio na poparcie w wysokości 31,75 i 42,09.

Frekwencja w Warmińsko-Mazurskiem wyniosła 33,59 proc., w Podlaskiem - 37,38 proc.

Kim są nowi europarlamentarzyści

Jacek Protas ma 60 lat, w ostatnich wyborach parlamentarnych zdobył po raz kolejny mandat posła, uzyskując najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów startujących w okręgu elbląskim. Pochodzi z Lidzbarka Warmińskiego, jest z wykształcenia nauczycielem.

Był dyrektorem LO w Lidzbarku, starostą powiatu lidzbarskiego, następnie w latach 2006-2014 marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego. W 2015 roku został po raz pierwszy posłem, mandat pełni trzecią kadencję. W latach 2007-2015 był przedstawicielem Polski w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, wcześniej (w latach 2009-2011) pełnił funkcję prezydenta Euroregionu Bałtyk.

W grudniu 2023 roku otrzymał nominację na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Od 2006 roku jest przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w regionie warmińsko-mazurskim.

Maciej Wąsik ma 55 lat, z wykształcenia jest archeologiem. W 2002 roku został radnym warszawskiej dzielnicy Praga-Południe, w 2003 przez kilka miesięcy był burmistrzem Wawra, następnie pełnił funkcję zastępcy komendanta Straży Miejskiej w Warszawie. Był też radnym Warszawy i radnym sejmiku mazowieckiego. W latach 2006-2009 był zastępcą szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w latach 2015-2023 był posłem, a w latach 2019-2023 wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Był także członkiem Kolegium ds. Służb Specjalnych.

To w czasach, gdy współkierował CBA, doszło do tzw. afery gruntowej, czyli próby skompromitowania ówczesnego wicepremiera Andrzeja Leppera. Maciej Wąsik razem z Mariuszem Kamińskim i kilkoma oficerami CBA został prawomocnie skazany za fałszowanie dokumentów i przekroczenie uprawnień w tej sprawie. Został ułaskawiony przez prezydenta Andrzej Dudę po wyroku pierwszej instancji, którą to decyzję za bezskuteczną uznał Sąd Najwyższy. Ostatecznie Wąsik z Kamińskim po prawomocnym wyroku sądu drugiej instancji trafili do więzienia (policja zatrzymała ich w Pałacu Prezydenckim), skąd wyszli po dwóch tygodniach, gdy prezydent Andrzej Duda ułaskawił ich, tym razem skutecznie.