Przedwyborcze starcie w Tolkmicku

Ubiegający się o fotel burmistrza Tolkmicka Józef Zamojcin oraz Magdalena Dalman zmierzyli się w przedwyborczej debacie. Nie zabrakło emocji i trudnych pytań od mieszkańców. Zdjęcia.

Mieszkania komunalne i inwestycje

O stanowisko burmistrza Tolkmicka walczą: starająca się o reelekcję Magdalena Dalman (55 lat), która startuje z własnego komitetu pn. Komitet Wyborczy Wyborców Magdaleny Dalman oraz Józef Zamojcin (60 lat) startujący z Komitetu Wyborczego Wyborców „Gmina to My”. Józef Zamojcin to wieloletni zastępca byłego burmistrza Tolkmicka Andrzeja Lemanowicza. W wyborach samorządowych w 2018 roku przegrał w drugiej turze rywalizację o fotel burmistrza właśnie z Magdaleną Dalman.

Debata składała się z czterech części. Pierwsza z nich była trzyminutową autoprezentacją kandydatów, w drugiej kandydaci przepytywali się nawzajem (pięć pytań), w trzeciej to mieszkańcy gminy zadawali pytania. W czwartej części każdy z kandydatów miał trzy minuty na podsumowanie debaty.

Józef Zamojcin obecnie jest dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku. – Pochodzę z rodziny nauczycielskiej i jeśli państwo się zdecydujecie powierzyć mi stanowisko burmistrza, to żadna szkoła w Tolkmicku nie zostanie zlikwidowana. Mamy przed sobą duży okres programowania związany z Krajowym Planem Odbudowy i chciałbym należycie przygotować gminę do niego – mówił Józef Zamojcin.

Magdalena Dalman podkreśliła, że od 9 lat pracuje dla gminy Tolkmicko. – W poprzedniej kadencji jako przewodnicząca Rady Miejskiej w Tolkmicku, obecnie jako burmistrz. Dlaczego kandyduję po raz drugi? Chciałabym wykorzystać dla dobra gminy wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które podczas tych lat zdobyłam. Chciałabym dokończyć inwestycje, które zostały w tej kadencji rozpoczęte – mówiła Magdalena Dalman.

Józef Zamojcin zapytał Magdalenę Dalman między innymi o to, jakie korzyści przyniosło gminie zlikwidowanie stanowiska wiceburmistrza. – Przede wszystkim korzyści finansowe, jest to kilkaset tysięcy złotych rocznie. Gmina tak mała nie potrzebuje stanowiska zastępcy – wyjaśniła Magdalena Dalman.

Wiceburmistrz na cząstkę etatu i elektrownia

Dodała, że funkcję wiceburmistrza może pełnić sekretarz gminy, na zasadzie powołania i na cząstkę etatu.

- Którą z inwestycji zawartą swoim programie uważa pani za najważniejsze? – dopytywał Józef Zamojcin. - Przede wszystkim najważniejsze są inwestycje, na które środki są już pozyskane. To pierwszy etap modernizacji oczyszczalni, ekomarina, czy termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy – wyliczała Magdalena Dalman.

Magdalena Dalman zapytała swojego kontrkandydata o jego plany związane z rozwojem mieszkalnictwa. - Zwracam uwagę, że od 2012 roku istniał projekt budowy budynków mieszkalnych, który w okresie dobrych czasów gminy nie został zrealizowany. Teraz pan mówi, że będzie realizował mieszkania komunalne. Z jakiś środków i dla kogo będą one przeznaczone? – pytała Magdalena Dalman.

- Gmina Tolkmicko przystąpiła do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, do spółki „Pojezierze” i otrzymała rządowe dofinansowanie. Jestem za tym, aby kontynuować ten projekt. Mamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jasno pokazuje, że nad rzeką Stradanką można by budować trzy budynki. Nawet mieliśmy pozwolenie na budowę na jeden z nich. Jednak przez te pięć i pół roku nie zrobiono nic. Mając gotowe projekty gmina nie zrealizowała żadnego, oprócz - i tu chwała - przystąpienia do SiM – mówił Józef Zamojcin.

Mieszkańcy pytali m. in jaki jest stosunek kandydatów do projektu budowy elektrowni szczytowo-pompowej w gminie Tolkmicko.

- Jeżeli będą konkrety, to będziemy się do tego ustosunkowywali. Dziś, jeśli taka elektrownia by powstała, to mam nadzieję, że ceny za energię elektryczną w Tolkmicku będą miały duży bonus. Jednak uważam, że nic o na bez nas. Jeśli dojdzie już do konkretów, to będziemy je konsultowali z mieszkańcami i zobaczymy co oni powiedzą – mówił Józef Zamojcin

- Co z budową mieszkań komunalnych? Obiecała pani i co? - pytała Magdalenę Dalman jedna z mieszkanek.

- W pierwszej kolejności będziemy budować mieszkania na wynajem. To nie jest formuła mieszkań komunalnych, one mają nieco wyższe czynsze, niż komunalne. Mam zamiar wystąpić do Starostwa Powiatowego w Elblągu o przejęcie ośrodka w Kamionku Wielkim (były MOW-red.), by tam móc stworzyć mieszkania komunalne.

Debata trwała około dwóch godzin. Odbyła się w ośrodku kultury w Tolkmicku.

Całość debaty można obejrzeć w Internecie.