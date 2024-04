Sławomir Malinowski: Kultura powinna stać się towarem eksportowym Elbląga

- Nie będę mówił o względach formalno-prawnych, nie będę mówił o kandydatach na takie czy inne stanowisko, bo nie czas ku temu i miejsce. Przede wszystkim zmieniłbym stosunki w Urzędzie Miasta. Zacząłbym traktować wszystkich z szacunkiem bez względu na to, jakie mają poglądy – mówi Sławomir Malinowski, kandydat na prezydenta miasta z komitetu Razem dla Elbląga. Zobacz materiał wideo.

Cały wywiad (bez cięć montażowych) można obejrzeć na naszym YouTube, klikając w okienko przy artykule. Poniżej wypisaliśmy niektóre z wypowiedzi Sławomira Malinowskiego, który kandyduje na prezydenta z lokalnego komitetu Razem dla Elbląga.

O tym, dlaczego chce wrócić do lokalnej polityki

- Od wielu lat widzę totalną zapaść Elbląga w każdej sferze – społecznej, kulturalnej, sportowej. Władza sobie, ludzie sobie. To nie jest dobre. Proszę zwrócić uwagę, że młodzi z Elbląga uciekają. Elbląg staje się miastem ludzi w wieku dojrzałym, ludzi starszych. W kampanii wyborczej, którą obserwuję od dwóch tygodni, mowa jest tylko o młodych, ale przecież większość mieszkańców Elbląga stanowi ludzie starsi. Wszystkie oferty moich kontrkandydatów są skierowane do ludzi młodych, zupełnie zapominamy o ludziach starszych. A przecież za kilka lat ci młodzi wejdą w wiek dojrzały i staną na tym samym marginesie społeczeństwa, jak dzisiaj ludzie 60-, 70-letni. To się musi zmienić. Poza tym, to co na początku było ideą samorządu – a więc samorząd obywatelski, mieszkańców w drugiej połowie lat 90. Zmienił się w samorząd partyjny. To nie jest dobre.

O elbląskiej kulturze

Uważam, że nie tylko trzeba ją podnieść na wyższy poziom, ale dzisiaj - moim zdaniem i zdaniem koleżanek i kolegów z mojego komitetu – kultura powinna stać się najważniejszym elementem w życiu miasta i towarem eksportowym. Mamy ku temu olbrzymie możliwości, niewykorzystane zupełnie. Skąd wziąć pieniądze? Żeby zarobić, trzeba zainwestować. Prowadzę biznes od 1992 roku, robię filmy, które kosztują dużo pieniędzy i ja je zdobywam.

Urząd Miejski w Elblągu nie zapytał mnie, chociaż kiedyś występowałem z propozycją zrobienia filmu o formach przestrzennych, jak był jubileusz pierwszego Biennale. – otrzymałem odpowiedź, że nie ma na to pieniędzy, a to była rewelacyjna okazja do tego, żeby rozreklamować Elbląg w Polsce i nie tylko. Nie ma na to pieniędzy, bo nie ma grantów. Dlaczego nie ma grantów, bo radni nie widzą takiej potrzeby. W Olsztynie jest Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy, w Gdyni – gdyński. Są różne formy, Elbląg też taki może mieć.

O trzech pierwszych decyzjach, gdyby został prezydentem

- Nie będę mówił o względach formalno-prawnych, nie będę mówił o kandydatach na takie czy inne stanowisko, bo nie czas ku temu i miejsce. Przede wszystkim zmieniłbym stosunki w Urzędzie Miasta. Zacząłbym traktować wszystkich z szacunkiem bez względu na to, jakie mają poglądy. Dla mnie w życiu nigdy nie było ważne kto, jakie ma preferencje polityczne, tylko czy jest dobrym czy złym człowiekiem. W pracy dochodzi jeszcze jedno – kompetencje. I to jest wszystko. Jeśli ja rozmawiam z pracownikami Urzędu Miasta, bo wielu znam i ono mi mówią – cytuję - „reżim Wróblewskiego”, to mi ciarki po plecach przechodzą.

Mówiłem o kulturze, więc powołanie Muzeum Techniki. Elbląg ma olbrzymi potencjał. Mówiłoby o tym, że mamy pewną tożsamość, świadomość oraz tradycję przemysłową. Trzecią rzecz – nikt tego nie podnosi a to bardzo ważne – to kwestia taboru tramwajowego. Nie mówię o tym, żeby nowe wozy kupować, nowe linie budować. Później – jak będą na to pieniądze. W najbliższym czasie – jak twierdzą niektórzy fachowcy w Unii Europejskiej – cena jednostki dwutlenku węgla wzrośnie z 220 do 1900 zł, prawie 1000 procent. Proszę zwrócić uwagę, że dotyczy budynków oraz transportu, a więc również transportu tramwajowego. Trzeba pomyśleć, jak najszybciej o tym, by mieć własne źródło zasilania, chociażby elektrownię wiatrową na Terkawce. Jeden taki wiatrak, góra dwa z powodzeniem zasilą trakcję tramwajową.

Ze Sławomirem Malinowskim rozmawialiśmy także o jego współpracy z Witoldem Wróblewskim, jego działalności jako radnego, o sprawie Muzeum Archeologiczno-Historycznego i zwolnieniu dyrektora tej placówki, działalności departamentu kultury, o działalności Michała Missana, budowie mieszkań komunalnych, przyciąganiu inwestorów do Elbląga, społeczeństwie obywatelskim i aktywności Sławomira Malinowskiego na Facebooku. Zobacz materiał wideo.

czwartek, 4 kwietnia