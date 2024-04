Michał Missan: Widzę perspektywę na lepszą sytuację finansową w mieście

- Budynek klubowy jest zrobiony, oświetlenie jest zrobione, złożony wniosek do Ministerstwa Finansów o dofinansowanie na podgrzewaną murawę i remont jednej trybuny. Będę prowadził stopniowo stadion do takiego stanu, że kibice będą z niego dumni. Nie stać nas na to, by zbudować nowy stadion, nawet przy dofinansowaniu 50 procent – mówi Michał Missan, kandydat Koalicji Obywatelskiej który na prezydenta Elbląga w rozmowie z portEl.pl O co jeszcze go pytaliśmy? Zobacz materiał wideo.

Cały wywiad (bez cięć montażowych) można obejrzeć na naszym YouTube, klikając w okienko przy artykule. Poniżej wypisaliśmy niektóre z wypowiedzi Michała Missana, jeszcze do 14 marca był wiceprezydentem Elbląga.

O zmianach w komunikacji miejskiej, wprowadzonych w 2021 roku, które nie podobają się wielu mieszkańcom

- Finanse miasta w tamtym czasie wymagały od nas takiego kroku. Takim ukłonem do mieszkańców była linia C, która została uruchomiona właśnie po prośbach mieszkańców podczas spotkań. Dzisiaj widzę już perspektywę na lepszą sytuację finansową w mieście. Po pierwsze dlatego, że do samorządu zaczęła płynąć subwencja wyrównawcza z rządu, po drugie – trwają prace nad zmianami ustawowymi w finansowaniu samorządów no i ruszą środki unijne, to też powinno nas rozruszać. Mam nadzieję, że w sprawie komunikacji miejskiej będziemy w stanie sprostać oczekiwaniom mieszkańców.

O zmianach w finansowaniu sportu w Elblągu

- Chciałbym postawić na sport młodzieżowy i sport dzieci, na dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach. Nie mówię o tym, że zaniedbam zupełnie seniorski sport, bo też go trzeba wspomagać. Dzisiaj bez wspomagania nasze kluby nie dadzą sobie rady. Deklaruję, że będę je wspomagał na miarę możliwości samorządu, a wygląda na to, że będzie dobrze. A jeśli chodzi o konkretne kwestie związane z finansowaniem sportu, to są konkursy na granty. Oczywiście uchwała, na podstawie której to się odbywa, wymaga pewnych zmian. Zapowiedziałem, że powołam nową Radę Sportu, która pomoże mi dostosować tę uchwałę do nowych czasów. A jeśli chodzi o zarzuty o uznaniowość władz miasta w przyznawaniu środków na kluby? Nic mi na ten temat nie wiadomo.

O budowie nowego stadionu

- Uważam, że trzeba modernizować obecny stadion przy ul. Agrykola. Nie stać nas na to, by zbudować nowy stadion, nawet przy dofinansowaniu 50 procent. Wiele osób powołuje się na przykład Olsztyna, ale tam projekt jest wyceniony na 300 mln zł, połowa to 150 mln. A roczny budżet Elbląga to 900 mln zł. Jak sobie Państwo to wyobrażacie? Ja wyobrażam sobie w ten sposób, że ten stadion który istnieje, stopniowo odnawiamy, jak do tej pory było robione. Budynek klubowy jest zrobiony, oświetlenie jest zrobione, złożony wniosek do Ministerstwa Finansów o dofinansowanie na podgrzewaną murawę i remont jednej trybuny. Będę prowadził stopniowo stadion do takiego stanu, że kibice będą z niego dumni. Ale budowanie nowego? To trochę hipokryzja kontrkandydata z PiS-u. Przecież mieliśmy pozyskane środki na budowę nowego stadionu, nie kto inny jako prezydent z PiS-u zrezygnował z tych środków. Mówienie, że nic nie chcieliśmy nic zrobić... To, na co pozwalały nam warunki, zrobiliśmy. Będę kontynuował tę drogę.

O tym, co się mu podobało a co nie podobało w polityce prezydenta Witolda Wróblewskiego

- Dzięki jego konsekwencji – i to mi się najbardziej podobało – udało nam się wyjść dość obronną ręką ze wszystkich burz makroekonomicznych. Bo przecież epidemia, wojna w Ukrainie, inflacja. Dzięki temu, że dbał o finanse, wyszliśmy z tego obronną ręką. Co do tego, bym źle ocenił, to uchylę się od odpowiedzi, bo nie wypada mi. To jest koalicja, razem rządziliśmy...

Z Michałem Missanem rozmawialiśmy także o budowie stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krakusa, o konsultacjach z mieszkańcami, a także o tym, co zmieniłby w Urzędzie Miejskim, gdyby został prezydentem, rezygnacji z wiceprezydentury, współpracy z Trójmiastem, o hejt w kampanii wyborczej, spotkania z mieszkańcami i billboardy Michała Missana, które zalały Elbląg. Zobacz materiał wideo.

