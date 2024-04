Uwaga! Trwa cisza wyborcza

Od północy w sobotę do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę trwa cisza wyborcza. Apelujemy do Czytelników, by nie zamieszczali w tym czasie komentarzy, które naruszają ciszę wyborczą. Przypominamy, że grozi za to wysoka grzywna. Zobacz film Państwowej Komisji Wyborczej.

W czasie ciszy wyborczej zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych. Przypominamy, że za naruszenie ciszy wyborczej grozi grzywna od 20 do 5 tys. zł za złamanie zakazu agitacji oraz grzywna od 500 tys. do 1 mln zł za złamanie zakazu publikacji sondaży. Zachęcamy do udziału w wyborach 7 kwietnia. W niedzielę, po zamknięciu lokali wyborczych, opublikujemy relacje ze sztabów wyborczych elbląskich komitetów i sondażowe wyniki w wyborach do sejmików. Będziemy też na bieżąco informować o spływających danych z komisji wyborczych. Podczas niedzielnych wyborów będziemy podawać także informacje dotyczące frekwencji oraz relacje z niektórych komisji wyborczych.

red.