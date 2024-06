Wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak oddać ważny głos?

W niedzielę (9 czerwca) czekają nas wybory do europarlamentu. Przypominamy, jaki głos zostanie uznany za poprawnie oddany.

Głosować będzie można od godz. 7 rano do 21. W przypadku długich kolejek do lokalu, podejść do urny będzie mógł każdy, kto do tego czasu zajmie w nich miejsce. Głosować mogą osoby pełnoletnie (obchodzące urodziny najpóźniej w dzień wyborów) wpisane do rejestru wyborców i posiadające przy sobie dowód osobisty (może być w aplikacji mObywatel) lub paszport. Głosowanie odbywać się będzie w lokalach obwodowych komisji wyborczych, w miejscach stałego zameldowania. Chcąc sprawdzić listę okręgów, należy wejść na stronę Państwowej Komisji Wyborczej.

Polki i Polacy wybierają 53 swoich reprezentantów w Parlamencie Europejskim. W sumie Europejczycy wyłonią 720 europosłów, a uprawnionych do głosowania jest przeszło 373 mln obywateli państw członkowskich UE. Wybory do PE są bezpośrednie i proporcjonalne, to oznacza, że pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów będzie miał kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów. W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego w podziale mandatów będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczyły 5 proc.

Jak oddać ważny głos?

Każdy z głosujących otrzyma kartę do głosowania. Karta powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej oraz zawierać wydrukowany odcisk pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej. Aby oddać ważny głos w wyborach do PE, należy znaleźć listę kandydatów, na którą chce się zagłosować, a następnie konkretnego kandydata. Na karcie do głosowania należy postawić znak "X" w kratce, która znajduje się obok nazwiska danego kandydata. Wskazany znak można postawić tylko przy jednym nazwisku. Wszelkie odstępstwa (m.in. brak "X" lub kilka znaków) sprawią, że głos traci ważność.

W okręgu nr 3, obejmującym województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie, do zdobycia może być od jednego do trzech mandatów, wszystko zależy od tego, jaka będzie frekwencja. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie zarejestrowała osiem komitetów wyborczych. Z Elbląga startuje dwoje kandydatów. Lista kandydatów w linku.

Karta do głosowania do Europarlamentu, fot. PKW

Od soboty (8 czerwca) od godz. 24 będzie obowiązywała cisza wyborcza.