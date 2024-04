Z ministrem o bunkrach i unijnych pieniądzach

Wsparcie finansowe samorządów w budowie schronów i miejsc schronienia dla mieszkańców zapowiedział podczas wizyty w Elblągu w środę (17 kwietnia) wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. - Chcemy, aby były na to pieniądze dla takich miast jak Elbląg – mówił wiceminister. Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w najbliższych dniach ma trafić pod obrady Rady Ministrów.

Przyspieszyć budowę miejsc schronienia

Przypomnijmy, że ustawa o obronie ojczyzny, która weszła w życie za rządów Prawa i Sprawiedliwości wiosną 2022 r., spowodowała usunięcie z porządku prawnego przepisów regulujących funkcjonowanie obrony cywilnej, w tym stanowiska szefa obrony cywilnej kraju. Teraz system ochrony ludności może się opierać tylko na komórkach zarządzania kryzysowego, straży pożarnej (ochotniczej i państwowej) i ratownictwie medycznym. Do projektu nowej ustawy o obronie cywilnej, który za kilka dni ma trafić pod obrady Rady Ministrów, odniósł podczas wizyty w Elblągu Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości de facto wyłączył ustawę o obronie cywilnej. Obecnie w Polsce taka obrona nie funkcjonuje. Im szybciej wyjdziemy z tego chaosu prawnego, tym lepiej. Dlatego ważne są wszystkie rady, jakie płyną w tym zakresie od polskich samorządowców. W oparciu o nie będziemy mogli zbudować system, który będzie działał. Chcemy, aby były na to środki finansowe dla takich miast jak Elbląg – mówił Cezary Tomczyk.

Wiceminister zapowiedział również regulacje prawne w „zakresie inwestycji kluczowych dla bezpieczeństwa państwa”. Mają one uprościć proceduralnie i przyspieszyć budowę miejsc schronienia. - Planujemy zmianę, którą pilotuje Ministerstwo Obrony Narodowej, roboczo nazywamy ją ustawą o inwestycjach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. Są to inwestycje wojskowe, ale też inwestycje cywilne na rzecz obrony ludności. Chcemy maksymalnie skrócić terminy realizacji takich inwestycji: mówię tutaj o procesie planowania, czy wydawania decyzji środowiskowych. Musimy przyspieszać budowę miejsc schronienia – zapowiedział Cezary Tomczyk.

Synergia z rządem

Konferencja prasowa wiceministra obrony narodowej odbyła się w Biurze Regionalnym Koalicji Obywatelskiej w Elblągu. Cezary Tomczyk uczestniczył w niej, by udzielić poparcia kandydatowi tej partii w walce o fotel prezydenta Elbląga.

- Wygrana Michała Missana zagwarantuje synergię między rządem a samorządem. Elbląg jest miastem wyjątkowym, zarówno w kwestiach gospodarczych, jak i strategicznych, dotyczących bezpieczeństwa państwa. Jesteśmy chwilę po odblokowaniu środków unijnych z Krajowego Planu Odbudowy oraz Funduszu Spójności dla Polski. Są to też bardzo dobre informacje również dla Elbląga - podkreślił Cezary Tomczyk.

Międzypokoleniowe domy i drugi terminal w porcie

Przypomnijmy, że propozycje inwestycji, które mogłyby zostać sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy, elbląski ratusz przekazał marszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego wiosną 2021 roku. Dla przykładu, projekt inwestycji w elbląskim porcie opiewał na ok. 190 mln zł. (miedzy innymi budowa terminala nr 2 z dostępem do bocznicy kolejowej), na inwestycje internetowe było to 48 mln zł (m. in. rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej i jej do analizy przemieszczania się osób poruszających się pojazdami wjeżdżającymi i wyjeżdżającymi z miasta oraz poruszającymi się w granicach Elbląga.). W planach były także działania w zakresie tworzenia tzw. „Miejskiej Strefy Aktywności“. Miały zostać stworzone warunki do budowy domów międzypokoleniowych: mieszkalnictwa senioralnego z uwzględnieniem mieszkań dla wychowanków pieczy zastępczej. Czy uda się te plany zrealizować?

- Mamy to opóźnione około 2 lata przez poprzedni rząd, który unijne środki blokował. Elbląg przez te dwa lata mógłby już wydać połowę z tych pieniędzy, które tam są zaplanowane. Jest dużo szczegółowych inwestycji. Było to między innymi uzbrojenie terenów inwestycyjnych, które są tak ważne dla naszego portu. Elbląg złożył propozycje na 744 mln zł. Mam nadzieję, że uda nam się skorzystać ze wszystkiego, ale czas tu jest bardzo krótki (środki z KPO trzeba rozliczyć do końca 2026 roku - red.). Zrobimy przegląd zaplanowanych projektów. Będziemy je chcieli skutecznie realizować. Jeśli wygram wybory, to będzie jedna z pierwszych rzeczy, do której usiądę - zapowiada Michał Missan.