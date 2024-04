Zapraszamy na debatę prezydencką portEl.pl przed II turą

W środę, 17 kwietnia, Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl organizuje debatę prezydencką przed drugą turą wyborów, w której zmierzą się Michał Missan i Andrzej Śliwka. Odbędzie się w Bibliotece Elbląskiej z udziałem publiczności, będzie również transmitowana na żywo. Po wejściówki zapraszamy do naszej redakcji od poniedziałku, 15 kwietnia od godz. 9.

Każdy z kandydatów może na debatę do Biblioteki Elbląskiej przyprowadzić 20 osób ze swojego komitetu wyborczego (wejściówki przekażemy sztabom wyborczym). Kolejne 70 wejściówek rozdamy wśród mieszkańców. Ich dystrybucję rozpoczynamy od poniedziałku, 15 kwietnia, od godz. 9 (prosimy nie przychodzić wcześniej) w naszej redakcji przy ul. 1 Maja 1c (w godzinach pracy biura ogłoszeń portEl.pl do wyczerpania limitu). Zasada jest prosta – wejściówki należy odbierać osobiście i wydajemy je tylko pojedynczo, nie ma też możliwości ich rezerwacji. Wszystkich mieszkańców zapraszamy przed ekrany komputerów i smartfonów do obejrzenia transmisji na żywo.

Debata odbędzie się w środę 17 kwietnia o godz. 17 w Bibliotece Elbląskiej. Będzie transmitowana na żywo na naszym fan page na Facebooku, „okienko” z transmisją będzie również widoczne na portElu.

Prowadzącym debatę będzie Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portElu, będzie składać się ona z czterech części. W pierwszej każdy z kandydatów odpowie na trzy pytania (takie same do każdego) od naszej redakcji, część druga to będą pytania od kandydata do kandydata (z możliwością ripost i kontr), trzecia runda to pytania od publiczności i internautów (zasada: jedna osoba może zadać pytanie jednemu lub obu kandydatom, to samo albo różne). Internauci będą mogli wpisywać swoje pytania na bieżąco pod transmisją na Facebooku, najciekawsze zadamy wybranym przez nich kandydatom. Czwarta część to podsumowanie debaty przez każdego z kandydatów.

Spotkanie w Bibliotece Elbląskiej potrwa około 75 minut.