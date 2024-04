Zobacz debatę prezydencką portEl.pl

Wejściówki dla publiczności na debatę prezydencką portEl.pl rozeszły się w dwa dni. Wszystkich, którzy nie mogli ich odebrać, zapraszamy na transmisję na żywo z dyskusji kandydatów na prezydenta Elbląga, która odbędzie się w środę, 3 kwietnia o godz. 17. Transmisję można będzie śledzić na profilu portEl.pl na Facebooku.

Cała piątka kandydatów na prezydenta Elbląga zadeklarowała w rozmowach z naszą redakcją, że weźmie udział w debacie. Każdy kandydat może na spotkanie do Biblioteki Elbląskiej przyprowadzić 10 osób ze swojego komitetu wyborczego. Kolejne ponad 60 wejściówek rozdaliśmy wśród mieszkańców w miniony czwartek i piątek.

Debata odbędzie się 3 kwietnia o godz. 17 w Bibliotece Elbląskiej. Będzie transmitowana na żywo na naszym fan page na Facebooku, „okienko” z transmisją będzie również widoczne na portElu.

Prowadzącym debatę będzie Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portElu, będzie się ona składać z czterech części. W pierwszej każdy z kandydatów odpowie na dwa pytania od naszej redakcji, część druga to będą pytania od kandydata do kandydata (z możliwością ripost i kontr), trzecia to pytania od publiczności i internautów (zasada: jedna osoba może zadać tylko jedno pytanie i to tylko jednemu wybranemu kandydatowi). Internauci będą mogli wpisywać swoje pytania na bieżąco pod transmisją na Facebooku, najciekawsze zadamy wybranym przez nich kandydatom. Czwarta część to podsumowanie debaty przez każdego z kandydatów.

Spotkanie w Bibliotece Elbląskiej potrwa około półtorej godziny.