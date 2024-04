Zobacz debatę prezydencką

W środę, 17 kwietnia, Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl zorganizowała debatę prezydencką przed drugą turą wyborów, w której zmierzyli się Michał Missan i Andrzej Śliwka. Zobacz, jak było.

Debata odbyła się z udziałem publiczności, w sumie liczącej ponad 100 osób. Jej część stanowili członkowie sztabów wyborczych obu kandydatów, byli również mieszkańcy, którzy odebrali wejściówki w naszej redakcji.

Prowadzącym debatę był Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portElu, składała się ona z czterech części. W pierwszej każdy z kandydatów odpowiedział na trzy pytania (takie same do każdego) od naszej redakcji, część druga to były pytania od kandydata do kandydata (z możliwością ripost i kontr), trzecia runda to pytania od publiczności i internautów. Czwarta część to podsumowanie debaty przez każdego z kandydatów.

Spotkanie w Bibliotece Elbląskiej trwało około 75 minut.