Chcieli wynieść alkohol oraz słodycze

Policjanci z Pasłęka zatrzymali 20- i 41-latka, którzy usiłowali wynieść z samoobsługowego sklepu towar o łącznej wartości blisko 700 złotych. Wśród skradzionych przedmiotów prym wiodły czekolady oraz alkohol. Obaj mężczyźni za swój czyn odpowiedzą teraz przed sądem.

Zdarzenie miało miejsce wczoraj około południa. Do samoobsługowego sklepu w Pasłęku weszły cztery osoby. Było to dwóch mężczyzn w wieku 20 i 41 lat oraz dwie towarzyszące im kobiety w wieku 28 i 35 lat. Mężczyźni zabrali z półek towar o wartości blisko 700 złotych. Były tam słodycze oraz alkohol a także inne produkty spożywcze. Z towarem tym próbowali opuścić sklep oczywiście nie płacąc za produkty. Przeszkodził im w tym pracownik ochrony, z którym to sprawcy zaczęli się szarpać. Na miejsce wezwano patrol policji. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani pod zarzutem kradzieży rozbójniczej. Wcześniej byli już notowani za podobne przestępstwa. Teraz odpowiedzą przed sądem za swój kolejny czyn. Kodeks Karny za kradzież rozbójniczą przewiduje karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności.