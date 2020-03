Jechał pijany rowerem i wpadł na samochód

Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał 29-latek z Elbląga, który uderzył rowerem w samochód osobowy i zaczął uciekać z miejsca zdarzenia. Dogonił go pasażer auta i przekazał policjantom z drogówki. Sprawca kolizji został ukarany dwoma mandatami po 500zł. Starty, jakich dokonał, to kilkaset złotych.

Straty to zbita przednia szyba, na którą 29-latek wpadł całym impetem. Zdarzenie miało miejsce wczoraj (11 marca) przy ulicy Zamkowej w Elblągu. Kierowca to uczeń pobliskiej szkoły, który wracał z kolegą do domu. Właśnie ten ostatni wyskoczył za rowerzystą zaraz po tym jak ten po zderzeniu zaczął uciekać z miejsca kolizji. Dogonił go na ulicy Czerniakowskiej. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy przejęli sprawcę. Konieczne były kajdanki i chwyty. 29-letni elblążanin był agresywny i jak się okazało pijany. Wydmuchał ponad 2 promile alkoholu. Został ukarany za spowodowanie kolizji i jazdę w stanie nietrzeźwym. W sumie dostał dwa manaty po 500 zł. Straty jakich dokonał do kilkaset złotych. W postępowaniu cywilnym będzie musiał pokryć starty.