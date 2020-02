Kierował bez uprawnień – sprawa trafiła do sądu

Sąd skazał pewnego 47-latka na karę 2 tysięcy złotych grzywny oraz orzekł dwuletni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. To finał sprawy która swój początek miała w grudniu 2019 roku.

To właśnie 10 grudnia policyjny patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli 47-latka, który jechał audi a4. W trakcie kontroli odbywającej się w podelbląskim Kazimierzowie okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania autem. Policjanci skierowali wniosek do sądu o ukaranie mężczyzny. Sąd wymierzył obwinionemu grzywnę w wysokości 2000 złotych oraz orzekł zakaz prowadzenia pojazdów przez 47-latka na czas 2 lat.