Nie ustąpił pierwszeństwa pieszym – zatrzymano mu prawo jazdy

Mężczyzna, który został zatrzymany przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego poniesie konsekwencje swojego zachowania. Kierujący osobowym oplem 60-latek nie ustąpił pierwszeństwa pieszym a także omijał inny pojazd, który tego pierwszeństwa pieszym udzielił. Zdarzenie zostało nagrane przez policyjny rejestrator nieoznakowanego radiowozu.

Zdarzenie miało miejsce przy ul. Kościuszki. Tam, kierujący oplem mężczyzna nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych mimo, że inne pojazdy jadące w tym samym kierunku to zrobiły. Mężczyzna wjechał na przejście w chwili, gdy byli już na nim piesi. Cała sytuacja została nagrana przez policyjny rejestrator. Chwilę później mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej.

Kierujący oplem 60-latek nie został ukarany mandatem. Jako, że wykroczenie to należy do katalogu szczególnie niebezpiecznych policjanci sporządzili dokumentację do sądu. Ten orzeknie o karze dla niefrasobliwego kierowcy oraz o tym czy zastosować wobec niego czasowy zakaz kierowania pojazdami. Policjanci w czasie kontroli zatrzymali mu prawo jazdy.