O dwa promile za dużo

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego elbląskiej komendy zatrzymali 19-latkę, która kierowała oplem astrą. Kobieta była kompletnie pijana. Badanie alkotestem wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz odpowie za swój czyn przed sądem.

Zdarzenie miało miejsce w nocy około godz. 1.00 przy ul. Łęczyckiej. Tam policyjny patrol zatrzymał do kontroli opla astrę. Samochodem kierowała 19-letnia kobieta. Policjanci od razu wyczuli od niej zapach alkoholu. Badanie alkotestem potwierdziło przypuszczenia. Młoda kobieta miała prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Nie posiadała uprawnień do kierowania autem. Co więcej, kobieta nie podróżowała sama. Obok niej siedział jej znajomy, z którym wcześniej piła alkohol. Najprawdopodobniej mężczyzna nie chcąc ryzykować utraty prawa jazdy poprosił 19-latkę, aby to ona kierowała samochodem. Może odpowiadać za udostępnienie pojazdu nietrzeźwej osobie. 19-latka zostanie ukarana przez sąd.

Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz 5 tys. złotych świadczenia pieniężnego a także sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.