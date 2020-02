Oszukiwał przyszłych najemców, złapała go policja

Pewien 41-latek zamieszczał ogłoszenie na jednym z portali, oferując do wynajęcia mieszkanie w Elblągu. Ustalał warunki, pobierał kaucję i zrywał kontakt z najemcami. Gdy w tej sprawie do jego drzwi zapukali policjanci, przyznał się do czterech takich przestępstw. Jedna pokrzywdzona osoba jest już znana policjantom. Funkcjonariusze ustalają pozostałe.

Pewien mężczyzna wynajmował od innej osoby mieszkanie w Elblągu. Wpadł na pomysł, jak przy jego pomocy sobie dorobić. Mechanizm działania 41-letniego mężczyzny był zawsze taki sam. Dawał ogłoszenie na jednym z portali z ofertą wynajęcia mieszkania (którego nie był właścicielem, jednak o tym w ogłoszeniu nie informował). Po otrzymaniu telefonu od osoby zainteresowanej, umawiał się na spotkanie i obejrzenie mieszkania na Hetmańskiej w Elblągu. Wynajmujący proponował od razu podpisanie umowy, jednak warunkiem jej podpisania była wpłata kaucji w kwotach od 400 do 800 zł. Po jej wpłaceniu umawiał się ze swoim klientem na dzień, kiedy będzie mógł się wprowadzić. Później kontakt się urywał.

Informacja o tym procederze dotarła do policjantów. Śledczy do tej pory udowodnili 41-latkowi cztery przestępstwa na kwotę około 2 tys. zł., do których się przyznał. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.

Funkcjonariusze podejrzewają, że pokrzywdzonych może być więcej. Dlatego jeśli ktoś został oszukany w ten sposób przez mężczyznę oferującego wynajem mieszkania przy ul. Hetmańskiej w Elblągu, proszony jest o kontakt z policją (funkcjonariusz prowadzący sprawę 55 230 16 37, 55 230 16 28 lub 112).



Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg