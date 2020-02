Pijani kierujący wyeliminowani z ruchu

Policjanci z Elbląga prowadzili wczoraj działania o nazwie „Trzeźwy poranek”. Po chwili można je było przemianować na "nietrzeźwy poranek", bo zatrzymano aż 3 kierujących z promilami. Reszta dnia przyniosła zatrzymanie i wyeliminowanie z ruchu kolejnych nietrzeźwych, którzy wsiedli za kierownicę. Rekordzista miał 1,6 promila alkoholu w organizmie.

W godz. 7 - 9 policyjne patrole ruchu drogowego zatrzymały: 43-latka kierującego dostawczym renault i mającego 0,54 promila alkoholu w organizmie, innego 43-latka kierującego nissanem i mającego w organizmie 1,6 promila oraz 40-latkę z osobowego renault mającą prawie promil alkoholu w organizmie. Kontrole odbywały się przy ul. Mazurskiej, Zagonowej i w Gronowie Górnym.

Tego samego dnia w późniejszych godzinach zatrzymano także 23-latka, który kierował skodą octavią. Policjanci od razu wyczuli od niego zapach alkoholu. Wynik badania alkotestem to 0,9 promila alkoholu w organizmie. Przy ul. Mazurskiej patrol ruchu drogowego zatrzymał 41-latka kierującego mazdą i mającego 0,8 promila alkoholu w organizmie.

Ostatni z zatrzymanych to 33-letni rowerzysta mający prawie promil alkoholu. W jego przypadku spotkanie z policjantami zakończyło się 500 złotowym mandatem. W pozostałych przypadkach zatrzymano prawa jazdy a sprawy trafią teraz do sądu. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości może grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności.