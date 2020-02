Policjanci podsumowują weekend

W miniony weekend elbląscy policjanci wyjeżdżali na interwencje 147 razy. Zatrzymano 4 osoby poszukiwane. Do wytrzeźwienia do pogotowia socjalnego przewieziono 18 osób. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego sprawdzili trzeźwość 746 kierujących. W ciągu dwóch dni miało miejsce 26 kolizji drogowych. Policjanci zatrzymali 4 prawa jazdy za przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

W sobotę około godz. 10 w miejscowości Janowo zatrzymano do kontroli 56-latka kierującego osobowym volvo. Od mężczyzny policjanci od razu wyczuli zapach alkoholu. Badanie alkotestem potwierdziło, że jest on pijany. Wynik badania to 1,5 promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnej bazie danych okazało się, że ma on również orzeczony sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami. Obowiązuje on do czerwca 2024 roku. Teraz 56-latek odpowie za złamanie tego zakazu oraz kierowanie w stanie nietrzeźwości. Może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.