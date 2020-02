Policjanci zatrzymali czterech nietrzeźwych kierujących

W ciągu minionej doby policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego elbląskiej komendy zatrzymali czterech nietrzeźwych kierujących. Rekordzista miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Przy ul. Szarych Szeregów policjanci zatrzymali do kontroli 42-latka, który kierował osobowym volvo. Po zbadaniu go alkotestem okazało się, że ma on 0,62 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy.

Inny patrol przy al. Grunwaldzkiej zatrzymał forda mondeo, którym kierował 37-latek. Policjanci od razu wyczuli od mężczyzny zapach alkoholu. Badanie alkotestem potwierdziło, że ma on 0,84 promila. Dodatkowo okazało się, że nie posiada uprawnień do kierowania autem.

W miejscowości Huta Żuławska zatrzymano pijanego rowerzystę. 39-latek miał ponad promil alkoholu w organizmie. Ukarano go 500 złotowym mandatem.

Z kolei 0,6 promila miał zatrzymany przy ul. Brzeskiej 53-latek kierujący hyundaiem. Jego auto przekazano innej trzeźwej osobie a mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Teraz odpowie on za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Może mu grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami.