Ukarany za brawurową jazdę

1 500 złotych grzywny musi zapłacić olsztyński kierowca, który został skontrolowany pod Elblągiem. Miało to miejsce pod koniec listopada ubiegłego roku. Mężczyzna jechał oplem 105 km/h, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h.

45-latek został zatrzymany 23 listopada ubiegłego roku w miejscowości Raczki Elbląskie. Prędkość dopuszczalna w tym miejscu to 50 km/h. Kierowca zlekceważył ograniczenie i stworzył ogromne zagrożenie dla pieszych i innych kierowców. Na liczniku miał 105 km/h. Policjanci skierowali wniosek do sądu o ukaranie. Sprawa znalazła już swój finał w Sądzie Rejonowym w Elblągu. Mężczyzna ma zapłacić 1 500 zł grzywny i pokryć koszta sądowe. Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość to główna przyczyna wypadków drogowych!