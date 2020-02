Ukradła kosmetyki, groziła ochroniarzowi i potrąciła go lusterkiem

31-letnia kobieta została zatrzymana przez kryminalnych z Elbląga. Śledczy zarzucają jej kradzież rozbójniczą w jednym z marketów. Podejrzana nie chciała zapłacić za kosmetyki. Została przyłapana na gorącym uczynku. Groziła śmiercią pracownikowi ochrony. Uciekając samochodem potrąciła go lusterkiem. Mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń. Kobieta została zatrzymana przez policjantów służby kryminalnej. Grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności.

Zdarzenie miało miejsce w markecie przy ulicy Sobieskiego w Elblągu. 31-letnia kobieta pakowała do toreb kosmetyki. Nie miała zamiaru zapłacić za towar. Na linii kas interweniował pracownik ochrony. Podejrzana groziła mu i jego rodzinie śmiercią, następnie wyrwała się i wsiadła do osobowego volkswagena. Na drodze stanął jej ochroniarz. Odjeżdżając potrąciła go lusterkiem. Kilka ulic dalej spowodowała kolizję z innym autem i odjechała z miejsca zdarzenia. Zatrzymali ją policjanci kryminalni. Kobieta przyznała się do zarzucanych jej czynów i złożyła wyjaśnienia. Grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności. Nie była karana.