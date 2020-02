Zakaz kierowania za spowodowanie kolizji

Policjanci skierowali wniosek do sądu o ukaranie 34-letniej kobiety, która spowodowała kolizję na drodze k22 w okolicach miejscowości Błotnica. Kierującej zatrzymano wtedy prawo jazdy. Dziś mamy już wyrok.

Zdarzenie miało miejsce w połowie grudnia 2019 roku na drodze k22. Tam 34-letnia kobieta kierując osobowym peugeotem jechała w kierunku Malborka. Na łuku drogi zaczęła wyprzedzać inny pojazd w miejscu, gdzie była podwójna ciągła linia. Swoim zachowaniem zmusiła kierujących jadących z naprzeciwka do hamowania, a sama gdy zorientowała się co się za chwile stanie też zaczęła hamować. Jak nietrudno się domyślić, 34-latka straciła panowanie nad swoim autem i uderzyła w bariery ochronne, odbiła się od nich i wjechała do rowu.

Za popełnione wykroczenie spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym sąd w lutym tego roku skazał ją na 3 tysiące złotych grzywny, 300 złotych opłaty kosztów procesowych a także zasądził zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na czas 6 miesięcy.