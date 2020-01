Zatrzymani podczas kontroli drogowej

Zarzut posiadania marihuany usłyszał 21-letni mieszkaniec powiatu braniewskiego. Młody mężczyzna był pasażerem auta, które do kontroli zatrzymali policjanci. Co więcej, odpowiedzialność karną może ponieść także jego znajomy, który kierował autem. Jeśli badania laboratoryjne potwierdzą, że 19-latek prowadził pod działaniem narkotyków – usłyszy wówczas zarzut.

Wczoraj (28 stycznia) po godz. 19:30 policjanci z braniewskiej "drogówki" zatrzymali do kontroli na terenie jednego z miast powiatu nadjeżdżające auto. Za kierownicą siedział 19-latek, który podróżował z czterema pasażerami. Już po rozpoczęciu kontroli policjanci zaczęli podejrzewać, że młody mężczyzna można znajdować się pod działaniem zabronionych substancji – co chwilę później potwierdził tester. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili nie tylko samochód, ale i pozostałych mężczyzn. Przy jednym z nich zabezpieczyli marihuanę. Z miejsca kontroli funkcjonariusze doprowadzili 19 i 21-latka do komendy. Młodszy z nich usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za co grozi mu teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli badania laboratoryjne potwierdzą, że 21-latek kierował znajdując się pod działaniem środków odurzających – będzie musiał odpowiedzieć przed sądem za popełnione przestępstwo. Czynności w tej sprawie trwają.