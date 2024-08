Alicja w Krainie Elkamery

We wtorek, 13 sierpnia, o godz. 11 zapraszamy do Elkamery Biblioteki Elbląskiej na warsztaty pt. „Alicja w Krainie Elkamery” skierowane do dzieci w wieku 5-9 lat wraz z opiekunami. Obowiązują zapisy.

W trakcie warsztatów dzieci poznają niezwykłą historię nieśmiertelnej książki Lewisa Carrolla pt. „Alicja w Krainie Czarów”. Przewidziane atrakcje: – poznanie historii i bohaterów „Alicji w Krainie Czarów”; – czytanie wrażeniowe książek o Krainie Czarów; – oglądanie małej wystawy ilustracji związanej z tematyką zajęć; – tworzenie postaci z piankoliny; – pogoń za Białym Królikiem i zabawy ruchowe w Krainie Czarów; – zabawy sensoryczne; – ozdabianie kapelusza Szalonego Kapelusznika. Obecność rodzica/opiekuna obowiązkowa. Cena: zajęcia bezpłatne. Czas trwania: 1,5 h z przerwą. Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji i zapisy: Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera ul. św. Ducha 3-7 tel. (55) 625 60 32

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska