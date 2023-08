 Czarno na białym: wszystko, co chcecie wiedzieć o druku

W dniach 23-26 sierpnia zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu edukacyjno-warsztatowym poświęconym historii druku oraz działalności drukarń i drukarzy. W programie przewidziano rekonstrukcję historycznej oficyny drukarskiej oraz serię warsztatów papierniczo-drukarskich, podczas których zostanie odtworzony pełny proces powstawania druków: od produkcji papieru po wykonanie wydruku.

Papier jako nośnik treści: warsztaty czerpania papieru

23 sierpnia (środa), godz. 11:00-15:00 (biblioteczny dziedziniec)

Będzie to wyjątkowa okazja, aby poznać tradycyjną metodę ręcznego wytwarzania papieru, która była stosowana przed wynalezieniem maszyn do produkcji papieru. Uczestnikom przekażemy nie tylko umiejętności z zakresu papiernictwa, ale także fascynującą historię tej sztuki.

Warsztaty rozpoczną się od krótkiego wprowadzenia do historii papieru w różnych kulturach i epokach. Chętni będą mieli okazję zapoznać się autentycznymi narzędziami do produkcji papieru, takimi jak kadź, sito żeberkowe czy prasa, a także wyczerpać samodzielnie arkusz papieru, który zabiorą do domu.

„Odkryj świat starych technik druku”: rekonstrukcja historycznej oficyny drukarskiej

24 sierpnia (czwartek), godz. 15:00-17:00 (zabytkowe podziemia biblioteki)

Będzie to niepowtarzalna okazja, aby przenieść się w czasie i odkryć tajniki druku sprzed wieków. Uczestnicy odbędą fascynującą podróż do początków historii druku, czyli czasów Gutenberga oraz będą mieli okazję zapoznać się z innymi unikatowymi i nieco zapomnianymi technikami druku. Zainteresowani będą mieli okazję zobaczyć replikę słynnej prasy drukarskiej stworzonej przez Jana Gutenberga oraz inne zabytkowe maszyny drukarskie. Prowadzący opowiedzą o pracy drukarza i procesie drukarskim, od zakomponowania tekstu do zrobienie odbitki na papierze.

W starej drukarni: warsztaty drukarskie

25 sierpnia (piątek), godz. 12:00-16:00 (zabytkowe podziemia biblioteki)

26 sierpnia (sobota), godz. 10:00-14:00 (zabytkowe podziemia biblioteki)

Będzie to niepowtarzalna okazja, aby poznać tajniki tradycyjnych technik drukarskich oraz wybrać się w podróż do epoki, w której druk był prawdziwą sztuką. Każdy z uczestników warsztatów będzie miał możliwość zrobienia własnego wydruku na replice prasy autorstwa Jana Gutenberga oraz innych maszynach drukarskich. Część praktyczna zostanie poprzedzona krótką prelekcją na temat historii i istoty wynalazku druku oraz innych aspektach sztuki drukarskiej.

Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

Więcej informacji:

Dział Edukacji Kulturalnej „Elkamera”

tel. 55 625 60 32

elkamera@bibliotekaelblaska.pl.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Czarno na białym – druk i drukarze w służbie wolności”.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.