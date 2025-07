Elbląg: utrudnienia w ruchu w weekend. Warto sprawdzić

W związku z organizacją dwóch sportowych imprez - Mistrzostw Europy Sztafet Klubowych i Garmin Triathlon Tour - zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na kilku elbląskich ulicach. Warto zapoznać się ze szczegółami.

Sobota, 5 lipca 2025 r.

w godzinach 9:30 - 12:30 zamknięte dla ruchu drogowego będą ulice Elbląga: Nowodworska do stacji paliw (ORLEN), Warszawska (do skrzyżowania z ul. Grochowską), Wałowa, Wodna, Stoczniowa, Ofiar Sprawy Elbląskiej, Rybacka, Stary Rynek (na odcinku Rybacka - Mostowa), Mostowa, Świętego Ducha, Zamkowa, Wigilijna, Bulwar Zygmunta Augusta do Campingu nr 61

Niedziela, 6 lipca

w godzinach 08:00 - 14:00 zamknięta dla ruchu drogowego będą ulice Elbląga: Studzienna, Orla, Nowodworska, Trasa Unii Europejskiej oraz starodroże DK7 na odcinku Elbląg - Solnica.

w godzinach 08:00 - 15:30 wystąpią utrudnienia na trasie biegowej, tj. na ulicy Wodnej, Mostowej, Rybackiej, Bednarskiej, Wałowej, Stawidłowej oraz Radomskiej (w kierunku Bielnika).

- Prosimy o zwrócenie uwagi na wprowadzoną na czas zawodów tymczasową organizację ruchu oraz o stosowanie się do poleceń służby porządkowej zabezpieczającej imprezę - informują organizatorzy imprez, przepraszając za utrudnienia.