Dwory Wileńszczyzny i krajobrazy Rudaminy

To tytuł wystawy, na wernisaż której zaprasza Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, a współorganizatorami są: Szkoła Sztuk Pięknych w Rudaminie (rejon wileński – Litwa) i Biblioteka Elbląska. Odbędzie się w poniedziałek 5 maja w Bibliotece Elbląskiej.

Wystawa jest kontynuacją projektu „Pomiędzy Wisłą a Niemnem”, kiedy to w 2024 roku elbląscy plastycy: Halina Różewicz-Książkiewicz, Ewa Bednarska-Siwilewicz, Jerzy Domino prezentowali swoje prace w Centrum Kultury w Rudaminie. Tym razem to goście z Litwy przyjeżdżają do Elbląga, a tegoroczną edycję projektu zatytułowaną „Pomiędzy Niemnem a Wisłą” możemy realizować dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na wystawie zostanie zaprezentowanych ponad 30 prac, które powstały podczas plenerów a zostały wykonane przez uczniów Szkoły Sztuk Pięknych w Rudaminie. Opiekunami uczniów byli: Ivona Dakiniewicz (metodyk – plastyk) oraz nauczyciele plastyki: Teresa Łukaszewicz, Renata Utowka, Aleksander Subotkiewicz. Prace swoje zaprezentuje też kuratorka wystawy Ivona Dakiniewicz.

W wernisażu uczestniczyć będzie delegacja Szkoły Sztuk Pięknych, będzie też okazja do wysłuchania krótkiego koncertu w wykonaniu Karoliny Skurat, uczennicy z klasy fortepianu Rasy Šimkienė ze Szkoły Sztuk Pięknych w Rudaminie (Litwa) oraz Zuzanny Sekuły uczennicy z klasy fortepianu Filipa Grzelachowskiego z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu.

Zapraszamy 5 maja 2025 r. (poniedziałek) godz. 17 do Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha. Wstęp wolny.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym wystawy