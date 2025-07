Co dalej z pieniędzmi na port? Wiemy, jakie warunki trzeba spełnić

(fot. Mikołaj Sobczak, archiwum portEl.pl)

Zarząd Województwa i Elbląg muszą wykazać, że port „ma wielopłaszczyznowe, strategiczne znaczenie w ujęciu całego kraju, a jednocześnie planowane działania będą zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska” Projekt ma być też opłacalny. To wytyczne Komisji Europejskiej, od których spełnienia zależy, czy do Elbląga trafi ok. 38 mln euro na rozwój portu z funduszy unijnych.

Nadal trwa wymiana korespondencji między Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Komisją Europejską, by możliwe było przekazanie z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur kwoty ok. 38 mln euro na inwestycje w porcie morskim w Elblągu. - 12 czerwca 2025 roku Komisja Europejska przekazała odpowiedź na formalny wniosek Instytucji Zarządzającej (czyli Zarządu Województwa – red.) z 31 marca 2025 roku o zmianę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Jedną z propozycji samorządu województwa było ujęcie w Programie wsparcia na rzecz inwestycji portowych i okołoportowych w porcie morskim w Elblągu. Biorąc pod uwagę obecną sytuację społeczno-gospodarczą i geopolityczną Komisja w swoim piśmie wskazała warunki realizacji inwestycji w porcie w Elblągu, w tym konieczność wykazania, że port ma wielopłaszczyznowe, strategiczne znaczenie w ujęciu całego kraju a jednocześnie, że planowane działania będą zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (w rozumieniu skumulowanego oddziaływania na obszar Zalewu Wiślanego) oraz zostanie potwierdzona opłacalność ekonomiczna projektu – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego 1 lipca przyjął projekt zmian Programu uwzględniający wskazane przez KE warunki. - Kolejnym krokiem będzie skierowanie z FEWiM do formalnej decyzji KE – informuje biuro prasowe, które jednocześnie apeluje o... poprawność przekazu w tej sprawie. - Komisja Europejska nie „zamroziła” środków w Programie. To zarząd województwa zabezpieczył w budżecie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 kwotę ok. 38 mln euro z myślą o inwestycji w Porcie w Elblągu, ponieważ podczas negocjacji Programu w 2022 roku ustalone zostało, że kwestia finansowania portu będzie negocjowana przy okazji przeglądu śródokresowego, tj. w 2025 roku. Ta sytuacja była efektem wątpliwości Komisji Europejskiej co do przestrzegania przez ówczesny Rząd RP przepisów o ochronie środowiska przy wykonaniu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. KE potrzebowała czasu na wyjaśnienie tych wątpliwości – twierdzi Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego. Wysłaliśmy pytania do Komisji Europejskiej w tej sprawie. Wynika z niej, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły. - W ramach trwającego procesu przeglądu śródokresowego programów polityki spójności, Instytucja Zarządzająca Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaproponowała uwzględnienie w Programie Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur inwestycji w porcie morskim w Elblągu. Komisja ocenia wniosek i omawia go z władzami regionalnymi – odpisały nam służby prasowe Komisji Europejskiej.

RG