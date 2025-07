Znamy wyniki matur. Zobacz, jak wypadły elbląskie szkoły

fot. Anna Dembińska, arch. portel.pk

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała we wtorek (8 lipca) wyniki egzaminów maturalnych. W Elblągu maturę zdało 82,3 proc. osób, które do niej przystąpiły. Dla porównania w Olsztynie było to 80,2 proc. Zobacz zdawalność z poszczególnych przedmiotów (język polski, j. angielski, matematyka oraz średnią liczbę punktów.

1024 elblążan zdawało w tym roku egzamin dojrzałości. Dla 858 było to pierwsze podejście, dla 166 była to kolejna próba. 513 osób zdawało w liceach ogólnokształcących (430 pierwszy raz), 511 w technikach i szkołach branżowych II stopnia (428 pierwszy raz). Elbląskie szkoły, które mają największą zdawalność to: II LO - 100 proc., Niepubliczne LO Regent - 100 proc., III LO w Elblągu 99 proc. Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu (pisemnego lub ustnego), ma prawo do poprawki w sierpniu. Puste miejsce w tabelce oznacza 0. W tabelach poniżej prezentujemy kolejno wyniki matur ogółem (zdawalność), następnie wyniki z poziomu podstawowego z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki wraz ze średnią liczbą punktów z każdego z przedmiotów.

oprac. daw