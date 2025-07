Sielanka zdobyła miliony na potrzeby mieszkańców 

30 milionów złotych są warte inwestycje, które będzie realizować w najbliższych latach Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sielanka. Jej trzy projekty uzyskały najwięcej punktów w konkursie na rewitalizację obszarów miejskich, ogłoszony przez Zarząd Województwa. Sielanka pozyskała na ten cel unijne dofinansowanie w wysokości 25,5 mln zł.

Wyniki konkursu ogłosił dzisiaj Zarząd Województwa. Rozdzielił 86 mln złotych na 22 projekty z całego regionu (wnioskodawców było 30), które zyskały dofinansowanie. Trzy pierwsze lokaty z największą liczbą punktów zajęły wnioski Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”. To jedyny wnioskodawca z Elbląga, który wziął udział w konkursie.

- Bardzo się cieszymy, bo to oznacza, że w najbliższych latach znacznie poprawimy warunki dla naszych mieszkańców, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami czy mam z dziećmi. Czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie, jeszcze w tym roku ruszymy z przetargami, a prace powinni rozpocząć się w przyszłym roku. Bardzo dziękuję całemu zespołowi spółdzielni za przygotowania tak dobrych projektów – mówi Ewa Smerża, prezes Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”.

Spółdzielnia przeprowadzi różnego rodzaju inwestycje w 45 budynkach, które znajdują się planie rewitalizacji Elbląga, uchwalonym przez Radę Miejską.

- W niektórych z nich, np. punktowcach przy ul. Robotniczej, Gwiezdnej czy Wigilijnej – tam gdzie jest to technicznie możliwe – zostaną zamontowane windy, dzięki czemu zwiększy się komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie mieszkających na ostatnich piętrach – dodaje prezes Smerża. – W wieżowcach przy ul. Teatralnej 28, 12 Lutego, placu Jagiellończyka windy po przebudowie będą zjeżdżać do poziomu chodnika. Z kolei w wieżowcu przy Nowowiejskiej 8 wina w końcu nie będzie zatrzymywać się na półpiętrach. Windy to jednak tylko część projektu, który ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców., integrować ich, a także zmniejszyć koszty eksploatacji budynków.

W projekcie zaplanowano m.in. inwestycje w monitoring, place zabaw pod kątem osób z niepełnosprawnościami, remonty dachów, izolacje ścian i piwnic budynków i wiele innych elementów. Jednym z przedsięwzięć będzie też organizowanie wydarzeń integrujących mieszkańców poszczególnych osiedli.