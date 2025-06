Kreatywne sposoby pracy z książkami w Elkamerze

Biblioteka Elbląska zaprasza w poniedziałek, 9 czerwca, na godz. 14 na warszaty do Elkamery pt „Kreatywne sposoby pracy z książkami”. Poprowadzi je Natalia Uryniuk, autorka takich książek jak m.in. "Balticarium" czy "Skok przez Bałtyk". Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy.

W trakcie zajęć inspirowanych bogato ilustrowanymi książkami o nadbałtyckiej przyrodzie uczestnicy poznają kreatywne sposoby pracy i zabawy z wykorzystaniem literatury. Warsztaty adresujemy do rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy, terapeutów i wszystkich, którzy chcieliby poszerzać umiejętności wykorzystywania książek w pracy z dziećmi, zabawie i edukacji. Będzie neonowo i fluorescencyjnie – zapewnia Krystyna Rybicka (Dział Edukacji Kulturalnej “Elkamera”).

Dr Natalia Uryniuk (dyplom ASP w Gdańsku) zajmuje się grafiką i malarstwem, ilustruje książki, projektuje ubrania. Autorka projektu artystyczno-edukacyjnego w 9 językach Balticarium.com na temat zwierząt Morza Bałtyckiego, który otrzymał wyróżnienie w konkursie Kampania Społeczna Roku, patronat honorowy Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej prace są pokazywane na licznych wystawach, między innymi w galeriach w Singapurze, Kairze, Berlinie, Hong Kongu, Porto, Pekinie oraz licznych miastach w Polsce. Autorka ilustracji do książek dla dzieci: „Zabaw się w Gdańsku”, „Na Tropach Kaszub”, „Ping i Pong”, „Balticarium – bałtycki zeszyt ćwiczeń”, „Balticarium – morskie zabawy”, „Balticarium”, „Skok przez Bałtyk” oraz „Dziewiąta planeta”. Część z książek została wydana również w Ukrainie i Szwecji.

BALTICARIUM.COM - to pierwszy międzynarodowy projekt edukacyjny o Morzu Bałtyckim, w ramach którego działa portal przetłumaczony na 9 języków. Na balticarium.com są podwodne zdjęcia i filmy ze zwierzętami morskimi, animacje, ilustracje, gry edukacyjne i blog na temat Bałtyku, a zwłaszcza jego ochrony. Projekt, adresowany do dzieci i dorosłych, obejmuje także warsztaty, publikacje, wykłady i wystawy w różnych częściach świata – do tej pory odbyły się w Polsce, Chinach, Francji, Ukrainie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Projekt wyróżniono w konkursie Kampania Społeczna Roku. Znak Balticarium został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym.

Więcej informacji i zapisy:

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera

ul. św. Ducha 3-7

tel. (55) 625 60 32

ilustracja - Natalia Uryniuk

autor zdjęcia - Bartosz Żukowski