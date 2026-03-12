Od dna do zmiany – spotkanie autorskie z Katarzyną Arczewską

W czwartek, 26 marca o godz. 18:00 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z Katarzyną Arczewską – psychoterapeutką uzależnień i autorką książki „Dno to początek”, która od lat towarzyszy osobom zmagającym się z nałogiem oraz ich rodzinom. To będzie rozmowa o mechanizmach uzależnienia, o obnażaniu rozpaczy i bezradności, ale też o nadziei i realnej możliwości wyjścia z choroby. Spotkanie organizowane jest we współpracy Biblioteki Elbląskiej z Fundacją ODWA. Rozmowę poprowadzi Magdalena Ogrodowczyk z Fundacji. Wstęp wolny.

Są historie, które czyta się jednym tchem. I takie, które zatrzymują nas w pół zdania – bo dotykają czegoś prawdziwego, bolesnego i bliskiego. „Dno to początek” to właśnie taka książka.

To opowieść o uzależnieniu bez upiększeń i bez moralizowania. O cienkiej granicy między „mam to pod kontrolą” a utratą wszystkiego. O wstydzie, bezsilności, iluzji normalności – i o momencie, w którym dno może stać się początkiem zmiany.

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, gdzie naprawdę zaczyna się uzależnienie – i czy dno rzeczywiście może stać się początkiem – to spotkanie jest dla Was.

Katarzyna Arczewska – psychoterapeutka uzależnień, psychotraumatolożka, wykładowczyni, absolwentka administracji publicznej oraz pedagogiki resocjalizacyjnej. Od ponad dziesięciu lat pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim oraz Poradni Leczenia Uzależnień w Tczewie – mieście, z którym jest związana od urodzenia. Od lat prowadzi terapie indywidualne oraz grupowe, wspierając swoich pacjentów w walce z nałogiem i odzyskiwaniem kontroli nad własnym życiem.

O książce „Dno to początek”:

Książka to efekt wieloletniej obserwacji, doświadczeń oraz rozmów z osobami, które każdego dnia zmagają się z dramatem uzależnienia.

Uzależnienie nie zaczyna się w dramatyczny sposób. Często wkrada się cicho – kieliszek po kieliszku, zaciąg po zaciągu – aż w końcu przejmuje kontrolę nad życiem. Ta książka to wstrząsająca i prawdziwa opowieść o ludziach, którzy balansują na krawędzi – między iluzją normalności a brutalną rzeczywistością choroby.

Książka ukazuje, jak osoby jeszcze nieświadome swojego uzależnienia przekraczają granice pomiędzy piciem alkoholu w sposób towarzyski a uzależnieniem – jednocześnie podporządkowując i koncentrując swoje życie wokół picia czy zażywania narkotyków.

Korzystając z autentycznych historii pacjentów pokazuje, jak wygląda degradacja osoby uzależnionej – zawodowo, społecznie i emocjonalnie. To lektura dla tych, którzy zmagają się z nałogiem, ale także dla ich bliskich, próbujących zrozumieć, co dzieje się z kimś, kogo kochają.

O obnażaniu swojej rozpaczy, bezsilności, bezradności i braku rozumienia uzależnienia jako choroby.

Więcej o książce i autorce można przeczytać na stronie: https://katarzynaarczewska.pl/

