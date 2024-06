Spotkanie z autorem bestsellerowych powieści Maciejem Siembiedą

W środę, 19 czerwca, o godz. 18 zapraszamy na spotkanie z Maciejem Siembiedą – autorem bestsellerowych powieści sensacyjnych z prokuratorem IPN Jakubem Kanią w roli głównej i innych. W swoich książkach buduje fabułę wokół historycznych zagadek z przeszłości.

Maciej Siembieda – dziennikarz i reportażysta, autor powieści sensacyjnych. Jako dziennikarz zajmował się reporterskimi śledztwami historycznymi, za które trzykrotnie otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, czyli tzw. „Polskiego Pulitzera”. Jako pisarz zadebiutował w wieku 56 lat. Pisze powieści oparte na historycznych zagadkach z przeszłości. Jest autorem serii książek z prokuratorem Jakubem Kanią w roli głównej: „444”, „Miejsce i imię”, „Wotum”, „Kukły”, „Kołysanka” oraz „Orient”, a także powieści „Katharsis” i „Nemezis”. Laureat wielu nagród i plebiscytów czytelniczych. Mieszka w Sopocie.

Ostatnio ukazała się nowa, zmieniona wersja bestsellerowej książki Macieja Siembiedy, a zarazem pierwsza części cyklu z Jakubem Kanią pt. „444”. O książce z opisu wydawcy:

Chrzest Warneńczyka Jana Matejki od dekad przechodzi z rąk do rąk, będąc najczęściej kradzionym dziełem sztuki w Polsce. O tajemnicze malowidło walczyli m.in.: hitlerowski złodziej dzieł sztuki, żydowski antykwariusz z Krakowa oraz dyrektor warszawskiego Muzeum Narodowego. W niebezpieczny pościg za arcydziełem zostaje wciągnięty również prokurator IPN Jakub Kania, który odkrywa związek dzieła z tajemniczą przepowiednią: co 444 lata cztery osoby otrzymają możliwość pojednania islamu z chrześcijaństwem. Jedną z tych osób był Władysław Warneńczyk. Czy to możliwe, by poświęcony mu obraz po latach popychał ludzi do zbrodni? Co takiego tkwi w proroctwie, że dżihadyści uznali je za niebezpieczne? Komu i dlaczego najbardziej zależy na udaremnieniu przepowiedni?

Śledztwo Jakuba Kani wiedzie od współczesnej Warszawy, Gdyni i Mazur, przez Holandię i Wiedeń, po Irak, Izrael i Emiraty, z historycznymi przystankami m.in.: w średniowiecznej Portugalii, pustelni pod Petersburgiem i krakowskiej pracowni mistrza Matejki. W podróży tej towarzyszy Kani niespodziewana sojuszniczka, z którą z czasem połączy go coraz więcej.

Dajcie się porwać tej zapierającej dech, zdumiewającej i trzymającej w napięciu powieści pełnej wątków historycznych opowiedzianych z rozmachem godnym Umberta Eco.

Rozmowę z autorem poprowadzi Aleksandra Buła.

Zadanie zrealizowane przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.