Troska, praca, nierówności. Spotkanie z Olgą Gitkiewicz w Kostce

9 września o godz. 18 zapraszamy do filii bibliotecznej Kostka przy ul. Wybickiego 20 na spotkanie z Olgą Gitkiewicz wokół jej najnowszej książki „Szyjąc”. Tym razem autorka bierze pod lupę pracę opiekuńczą i troskę – codzienną, często niewidoczną pracę, którą wykonujemy dla bliskich, rodzin i innych osób. Pracę, która nie ma etatu, pensji, urlopu ani wyraźnie określonych godzin, a mimo to zajmuje ogromną część naszego życia. Wstęp wolny. Rozmowę poprowadzi Anna Romańczuk z Kostki.

Są książki, które czyta się z zainteresowaniem, i są takie, po których trudno już patrzeć na rzeczywistość dokładnie tak samo. Do tej drugiej kategorii należą reportaże i eseje Olgi Gitkiewicz – autorki, która konsekwentnie przygląda się sprawom społecznym i ludziom, których historie często pozostają poza głównym nurtem.

Gitkiewicz interesują nie tylko wielkie problemy społeczne, ale przede wszystkim ich wpływ na codzienność. W „Nie hańbi” przyglądała się polskiemu rynkowi pracy i wyzyskowi pracowników, w „Nie zdążę” pisała o wykluczeniu komunikacyjnym, a w „Szyjąc” kieruje uwagę na troskę, opiekę i nierówno rozłożone obowiązki, które często pozostają niezauważone, dopóki nie zaczniemy o nich mówić.

„Szyjąc” to zbiór krótkich, mocnych esejów o tym, co wydaje się zwyczajne, a w rzeczywistości ma ogromne znaczenie społeczne. O trosce, która bywa niewidoczna, choć wymaga czasu, energii i zaangażowania. O tym, kto troszczy się o innych, kto za tę pracę płaci – i kto wykonuje ją za darmo.

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu #czytELnia realizowanego przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.