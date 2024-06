Warsztaty z ilustratorką książek dla dzieci Marianną Oklejak

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza w sobotę, 6 lipca, o godz. 12:00 na warsztaty przeznaczone dla najmłodszych (wiek: 4+) z Marianną Oklejak – bardzo zdolną ilustratorką książek dla dzieci młodego pokolenia. Zajęcia odbędą się wokół książki „Bum! Bum!! Bum!!!”. Obowiązują zapisy.

Rodzice małych dzieci i same dzieci doskonale znają ilustracje Marianny Oklejak, to właśnie ona jest ilustratorką popularnej serii „Basia” Zofii Staneckiej. Jak wiadomo nie ma książek dla dzieci bez ilustracji, w nich tekst i ilustracja muszą ze sobą doskonale współgrać. Oprócz cyklu z Basią Marianna Oklejak stworzyła też ilustracje do książek Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel dla nieco starszych dzieci w cyklu „Siedem szczęśliwych. Baśnie nie dość znane”. Jest też autorką cudownych ilustracji do „Króla Maciusia Pierwszego” wydanego przez wydawnictwo Wilga i wielu innych książek. Jako samodzielna autorka i jednocześnie ilustratorka dała się poznać z książek „Cuda wianki. Polski folklor dla młodszych i starszych”, „Cuda niewidy. Zagadki dla młodszych i starszych”. Jej prace zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. przyznawane przez Polską Sekcję IBBY.

Książka „Bum! Bum!! Bum!!!”, wokół której odbędą się warsztaty to dzieło niezwykłego duetu: Przemysław Wechterowicz (tekst), Marianna Oklejak (ilustracje). Czy książka może ożywić dźwięki? Przekonajcie się sami!

UWAGA: ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona, obowiązują zapisy. Obecność opiekuna dziecka obowiązkowa!

Więcej informacji i zapisy:

Biblioteka Młodego Czytelnika „BULAJ”

ul. Zamkowa 1

tel. (55) 625 60 23

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Zobaczyć, poczuć, dotknąć: sensualna podróż po literaturze” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z programu „Partnerstwo dla Książki”.