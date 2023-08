 Warsztaty zinowo-kolażowe ze Studiem Hekla

W terminie 4-5 września w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się druga edycja warsztatów z selfpublishingu, podczas których uczestnicy zaprojektują i wydrukują zina o tematyce astronomicznej. Zapraszamy do zapisów młodzież 16+ i dorosłych.

Dwudniowe warsztaty odbędą się (poniedziałek-wtorek) w godz. 15:00 -19:00. Warsztaty są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona – o możliwości wzięcia udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Prowadzenie: Monika Proniewska / Hekla Studio

Inspiracją i pretekstem dla naszej publikacji będą uczeni i astronomowie: Mikołaj Kopernik oraz Joachim Retyk, który przyczynił się do ukończenia i wydania dzieła „O obrotach sfer niebieskich”. Podczas zajęć wykorzystamy przepiękne ryciny astronomiczne, które znajdują się w zbiorach zabytkowych Biblioteki Elbląskiej.

Warsztaty będą obejmowały tworzenie materiałów wizualnych do środka zina (w technice kolażu), projektowanie graficzne publikacji oraz przygotowanie okładek w technice linorytu. A na zakończenie, nasze ziny zostaną profesjonalnie zszyte podczas warsztatu introligatorskiego.

Podczas warsztatów będziemy rozmawiać o selfpublishingu, niskonakładowych publikacjach i projektowaniu graficznym książek. W trakcie dwóch spotkań powstanie zin wydrukowany w kilkunastu sztukach, a każdy uczestnik/uczestniczka zabierze swój egzemplarz do domu.

Warsztaty kolażowo-zinowe podzielone są na 4 bloki tematyczne:

Dzień 1:

1) Papier, pomysł nożyczki – kolaże do zina

Na pierwszym spotkaniu zaprojektujemy kolaże, które będą stanowić główną zawartość warsztatowej publikacji. Będziemy ilustrować pojęcia i terminy związane z kosmosem, astronomią czy astrologią. Do pracy wykorzystamy wielobarwne papiery marmurkowe, odręcznie rysowane faktury i ryciny astronomiczne.

2) Kolejność i układ – projektujemy publikację

W tym bloku tematycznym skupimy się na projektowaniu publikacji. Uczestniczki i uczestnicy będą kończyć swoje projekty kolażowe, a następnie wspólnie z prowadzącą zeskanujemy je i umieścimy w zinie (w programie inDesign). Porozmawiamy również o impozycji oraz eksporcie projektu do druku.

Dzień 2:

3) Okładki jako seria – drukujemy linoryty

Dzień drugi rozpoczniemy od wprowadzenia do techniki linorytu, której użyjemy do stworzenia unikatowych okładek do zina. Przyjrzymy się przykładom i inspiracjom, a następnie uczestnicy stworzą matrycę oraz odbiją linoryt na okładce zina. Każda okładka będzie różnić się grafiką, tworząc zarazem spójną serię okładek do naszego projektu.

4) Szyjemy ziny – oprawa broszurowa

W ostatnim bloku warsztatów skupimy się na procesie introligatorskim. Nauczymy się składać ziny, bigować ich strony i zszywać je metodą broszurową.

O prowadzącej:

Hekla to warszawskie studio projektowe założone przez Monikę Proniewską i Paulinę Ufnal. Studio zajmuje się projektowaniem graficznym: książek, identyfikacji wizualnych, plakatów oraz ilustracją pracując głównie dla instytucji kultury (muzeów, galerii, teatrów) i wydawnictw książkowych oraz muzycznych. W pracy projektowej graficzki używają różnorodnych technik plastycznych z wykorzystaniem papieru (kolaż, odręcznie rysowane wzory, malowane gradientowe kształty) łącząc je z nowoczesną typografią. Warsztaty zinowe poprowadzi Monika Proniewska.

Zapisy:

Warsztaty skierowane są do młodzieży 16+ i osób dorosłych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia według kolejności zapisów. Rejestracja zostanie potwierdzona w mailu zwrotnym.

Rezerwacja miejsc na warsztatach: elkamera@bibliotekaelblaska.pl lub pod nr tel.: 55 625 60 32.