Wracają Ogrody Polityki

Po kilkuletniej przerwie do Elbląga wracają Ogrody Polityki, które odbędą się w dniach 5-7 września. - W tym roku wracamy do źródeł – czyli do formuły dużych, plenerowych koncertów, odbywających się na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego – informuje Biblioteka Elbląska. Sprawdź, kto wystąpi.

Festiwal Ogrody Polityki – najdłużej funkcjonujący festiwal kulturalny w naszym mieście - od lat łączy intelektualną debatę z wysokiej jakości rozrywką artystyczną. Organizowany wspólnie przez Bibliotekę Elbląską i Tygodnik POLITYKA na stałe wpisał się w kulturalny pejzaż Elbląga, zyskując wierną publiczność i ogólnopolski prestiż. Wracamy do źródeł - W tym roku wracamy do źródeł – czyli do formuły dużych, plenerowych koncertów, odbywających się w najlepszej sali koncertowej Elbląga - dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Przez trzy dni zaprosimy Was na wyjątkowe spotkania z muzyką, teatrem, literaturą i rozmową – wszystko w atmosferze wrześniowego święta kultury. I to właśnie informacją o koncertach zaczniemy opowieść o tegorocznym programie. Na festiwalowej scenie wystąpią artyści docenieni Paszportami Polityki, gwarantujący najwyższy poziom artystyczny – informuje Biblioteka Elbląska. Na Ogrodach Polityki wystąpią: Łona x Konieczny x Krupa – wyjątkowy projekt łączący rap, jazz i elektronikę i Support: Senny – subtelna melancholia i oryginalne brzmienie młodego zespołu

Jazz-Band Młynarski-Masecki – przedwojenny swing we współczesnym wydaniu

Lech Janerka – legenda polskiej sceny alternatywnej, po długiej przerwie powraca z nowym materiałem

Brass Federacja – energetyczne, uliczne granie w stylu nowoorleańskim, które rozgrzeje festiwalową publiczność Stare Miasto (wstęp wolny). Bilety na koncerty lub karnet już dostępne na Kupbilecik.pl W sprzedaży są też karnety na wszystkie koncerty. - Festiwal Letnie Ogrody POLITYKI to wydarzenie, na które wielu z Was czekało z niecierpliwością. Dziękujemy za tę cierpliwość i wierzymy, że tegoroczna edycja dostarczy zarówno stałym bywalcom, jak i nowym uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń – dodaje Biblioteka Elbląska. Festiwal odbędzie się dzięki wsparciu władz Elbląga oraz partnerów wydarzenia. Patronat medialny nad Ogrodami Polityki sprawuje Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

red. na podst. informacji Biblioteki Elbląskiej