Dwóch chętnych na organizację Święta Chleba

Fot. Mikołaj Sobczak, arch. portEl.pl

Zgłosił się dwóch chętnych do organizacji XIX Elbląskiego Święta Chleba. Tym razem impreza nawiązująca do historycznej postaci Piekarczyka potrwać ma aż pięć dni, od 20 do 24 sierpnia.

Oferty w postępowaniu wpłynęły od Fundacji Pies Mój Przyjaciel z Lasocic (230 tys. zł) oraz Grupy Merlin Andrzej Muszyński (niespełna 176 tys. zł), która wcześniej organizowała jarmarki w Elblągu. Teraz nad ofertami pochylą się urzędnicy. Przypomnijmy, że wykonawcę zadania czeka m. in. przygotowanie regulaminu jarmarku, 8-godzinnej informacji telefonicznej działającej od podpisania umowy do 1 września, zapewnienie minimum 220 wystawców na każdy dzień jarmarku i weryfikacja asortymentu jarmarcznego („z założeniem iż asortyment ten obejmuje towary i produkty lokalne i regionalne o charakterze rzemieślniczym, każdy inny asortyment niespełniający ww. warunków wymaga pisemnej akceptacji zamawiającego”). Oprócz tego wykonawca będzie odpowiadał za rejestrację i pobór opłat od wystawców, konsultację powierzchni handlowych ze stałymi najemcami Starego Miasta, rozmieszczenie wystawców, umieszczanie aktualności na stronie internetowej XIX Elbląskiego Święta Chleba, organizację biura wystawców, zabezpieczenie jarmarku w energię elektryczną o mocy odpowiadającej zapotrzebowaniu zgłoszonemu przez wystawców, kwestie związane ze zmianą organizacji ruchu itp. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu to cena (60 proc.) oraz organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (40 proc.).

oprac. TB