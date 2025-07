Wkrótce kolejna elbląska pielgrzymka do Częstochowy

Duchowny podkreśla, że podczas kolejnej drogi na Jasną Górę nie zabraknie odniesień do nowego papieża Leona XIV, który swój pontyfikat rozpoczął od słów „Niech pokój będzie z wami”, co przy trwających niepokojach na świecie wpisuje się w kontekst nadziei i hasła tegorocznej pielgrzymki.

Trasa pielgrzymki i liczba grup pozostaje w tym roku bez zmian, będzie ich sześć, dwie z samego Elbląga. Organizatorzy spodziewają się na trasie pielgrzymki elbląskiej ok. 350-400 pątników.

Jak przypomina strona internetowa pielgrzymki, wyjście poszczególnych grup odbywa się z kilku miejscowości: Elbląga, Nowego Dworu Gdańskiego, Malborka, Sztumu, Kwidzyna, Morąga oraz Iławy. Trasa podzielona jest na cztery nitki: elbląską, morąską i malborską i sztumską. Wszystkie grupy łączą się w Jabłonowie Pomorskim oraz Kruszynach.

- Chrześcijanie od wieków praktykują pielgrzymowanie jako jeden ze sposobów pogłębienia wiary w Boga, przede wszystkim zaś jako swoiste przeproszenie za grzechy. Najstarszą formą pielgrzymowania jest piesze kroczenie do sanktuariów, stąd od wielu wieków ta forma pobożności i pokuty jest istotnym elementem duchowości. Już od 1992 r. znajduje się w drodze Elbląska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę zrzeszająca pątników diecezji elbląskiej. Każdego roku na przełomie lipca i sierpnia pielgrzymi pokonując ponad 500 kilometrów zanoszą do Jasnogórskiej Pani intencje swoje, mieszkańców diecezji oraz wszystkich, którzy o to proszą. Elbląska Pielgrzymka Piesza jest jedną z najdłuższych pielgrzymek, gdyż idziemy „od morza” aż do samej Jasnej Góry - przypomina strona pielgrzymki elbląskiej.