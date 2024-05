Z biblioteką nie ma nudy!

Przez cały czerwiec w Bibliotece Elbląskiej będzie mnóstwo fantastycznych zajęć dla najmłodszych i ich opiekunów, oczywiście inspirowanych książkowymi historiami. Przygotowaliśmy atrakcje na Dzień Dziecka, Tydzień Czytania Dzieciom oraz spotkania w bibliotecznych cyklach. Zapraszamy!

1 czerwca, godz. 10:00, Elkamera, ul. św. Ducha 3-7 – Legenda Muminków: warsztaty dla dzieci w wieku 5-8 lat wraz z opiekunami (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 32, cena: 12 zł/dziecko)

W trakcie warsztatów dzieci poznają niezwykłą legendę Muminków i przeniosą się w świat stworzony przez Tove Jansson. Przewidziane atrakcje:

– poznanie historii Muminków;

– czytanie wrażeniowe książek o Muminkach;

– wyszukiwanie Muminków z sensorycznego pudełka;

– szukanie podobizny małej Mi w Elkamerze;

– drukowanie na korektorce;

– zabawy sensoryczne z żywiołami;

– słuchanie i oglądanie książki Tove Jansson z wycięciami „Co było potem?”;

– ozdabianie mapy Doliny Muminków.

1 czerwca, godz. 12:00, filia nr 3 przy al. J. Piłsudskiego 17 – Biblioteczny Dzień Dziecka dla dzieci w wieku 3-9 lat wraz z opiekunami (wstęp wolny)

W programie: głośne czytanie opowiadania „Dzień Dziecka w Bullerbyn” Astrid Lindgren, warsztaty plastyczne, malowanie twarzy, zwierzaki z balonów i jeśli pogoda dopisze duże bańki mydlane.

1 czerwca, godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Dzień Dziecka z Muminkami dla dzieci w wieku 5+ wraz z opiekunami (wstęp wolny)

Zapraszamy na zajęcia literacko-plastyczne, które będą inspirowane opowiadaniami Tove Jansson.

3-7 czerwca, godz. 15:00-16:00, Elkamera, ul. św. Ducha 3-7 – Spotkania z czytaniem (wstęp wolny)

Z okazji Tygodnia Czytania z Cała Polska Czyta Dzieciom zapraszamy wszystkie chętne dzieci, które kochają słuchać opowieści. W tym tygodniu będziecie mogli wysłuchać fantastycznej książki pt. „Mała wiedźma Bazylka” Katarzyny Szestak i Elżbiety Wasiuczyńskiej. To tegoroczna laureatka III nagrody w IV Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży, zorganizowanym przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Spotkania z czytaniem będą okazją by zatrzymać się przy lekturze i przenieść się do magicznego świata wyczarowanego w książce.

5 czerwca, godz. 10:30, Lokomotywa, ul. Ogólna 59 – „Stacyjka”: spotkanie dla dzieci w wieku 2-3 lata wraz z rodzicami/opiekunami (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 90)

Zajęcia będą inspirowane książką Julii Donaldson pt. „Gruffalo”. Dzieci będą miały okazję obejrzeć przedstawienie teatralne przygotowane w oparciu o książkę i poznać zabawną historię o pewnej małej, ale bardzo odważnej myszce. W programie zajęć również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje.

„Stacyjka” to dynamiczne, pełne zabawy zajęcia dla najmłodszych (2-3 lata) w oparciu o dziecięcą literaturę. Celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez obcowanie z literaturą, która jest źródłem wielu przeżyć i wrażeń oraz niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni u dziecka.

6 czerwca, godz. 11:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Spotkanie w Klubie Książkowych Ludków dla dzieci w wieku 2-3 lata wraz z rodzicami/opiekunami (wstęp wolny)

8 czerwca, godz. 11:00-15:00, Kostka, ul. Wybickiego 20 – Planszówkowy Zawrót Głowy: rozgrywki gier planszowych (wstęp wolny)

Zapraszamy młodszych, starszych, rodziny i grupy znajomych na rozgrywki gier planszowych.

13 czerwca, godz. 16:30, Lokomotywa, ul. Ogólna 59 – „Bajkowy podwieczorek” dla dzieci w wieku 4-6 lat wraz z opiekunami (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 90)

Tym razem na swoje podwórko zaprosi dzieci Reksio, bohater opowiadania Anny Sójki „Przygoda w górach”. Reksio mieszka na wsi z przyjaciółmi: psem Azorem, krową Krasulą, koniem Maurycym, świnką Balbinką i kurami. Zawsze służy im dobrą radą i znajduje dla nich czas. Zbliżają się wakacje i Reksio wybiera się w góry. Czy dobrze przygotował się do górskich wędrówek? O tym przekonają się dzieci podczas najbliższego „Bajkowego podwieczorku”. Zajęcia będą urozmaicone zabawą, piosenkami i innymi atrakcjami.

„Bajkowy podwieczorek” to cykl popołudniowych spotkań w bibliotece dla małych czytelników w wieku 4-6 lat, mający na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni do słuchania, czytania, zabawy oraz tworzenia w oparciu o literaturę dla najmłodszych.

15 czerwca, godz. 11:00, Kostka, ul. Wybickiego 20 – „Ja też potrafię”: warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 95)

Podczas zajęć uczestnicy wykonają prezent dla taty na Dzień Ojca.

20 czerwca, godz. 11:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Spotkanie w Klubie Książkowych Ludków dla dzieci w wieku 2-3 lata wraz z rodzicami/opiekunami (wstęp wolny)

22 czerwca, godz. 11:00-15:00, Kostka, ul. Wybickiego 20 – Planszówkowy Zawrót Głowy: rozgrywki gier planszowych (wstęp wolny)

Zapraszamy młodszych, starszych, rodziny i grupy znajomych na rozgrywki gier planszowych.

22 czerwca, godz. 12:00, Lokomotywa, ul. Ogólna 59 – „Kreatywna Lokomotywa”: zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5+ (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 90)

Zbliżają się wakacje i najwyższy czas pomyśleć o ochronie przed słońcem. Dlatego też zaprosimy dzieci do wykonania przeciwsłonecznych daszków, które z pewnością przydadzą się na wakacyjne wyprawy. Praktyczny i łatwy do wykonania daszek z papierowego talerzyka będzie można dowolnie ozdobić, przez co nabierze on osobistego charakteru.

22 czerwca, godz. 12:00, filia nr 3 przy al. J. Piłsudskiego 17 – Rodzinne warsztaty literacko-plastyczne „Hura! Już wakacje” dla dzieci w wieku 3-9 lat wraz z opiekunami (wstęp wolny)

Inspiracją zajęć będzie opowiadanie Nadii Berkane i Alexis Nesme pt. „Marysia nad morzem”.