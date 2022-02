"Ani jednego niedostatecznego stopnia" (Głos z przeszłości, odc. 30)

Głos Wybrzeża nr 47, 1950 r.

- Uczniowie zobowiązali się poza tym oszczędnie używać materiał potrzebny przy zajęciach praktycznych, dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny szkoły oraz wziąć bardziej aktywny udział w pracach ZMP - to tylko niektóre zobowiązania, jakie młodzież zaciągnęła w 1950 r., oprócz poprawy tytułowych ocen niedostatecznych. Aż serce rośnie, gdy się poczyta, do jakich działań byli gotowi młodzi ludzie w Elblągu 70 lat temu, a pięknie opisywała to ówczesna prasa...

Ten odcinek Głosu z przeszłości zdominują tematy związane z edukacją. Młodzież 70 lat temu czyniła piękne zobowiązania. Może w Elblągu brakowało podręczników, ale za to świetlica w Gronowie była dobrze wyposażona. Pytanie zasadnicze po lekturze odcinka brzmi jednak: kim lub czym było wakacyjne nauczycielstwo? "Ani jednego niedostatecznego stopnia" hasłem młodzieży szkolnej w Elblągu "We wszystkich szkołach w Elblągu, zarówno podstawowych jak i średnich różnego typu, odbyły się zebrania młodzieży, na których podsumowano wyniki półrocznej nauki oraz zapoznano młodzież z wytycznymi planu sześcioletniego. Zebrania te odbywały się we wszystkich szkołach pod hasłem: Ani jednego niedostatecznego stopnia. Uczniowie, którzy mieli niedostateczne na pierwsze półrocze, zobowiązali się dołożyć wszelkich starań, aby osiągnąć lepsze wyniki w nauce. Młodzież ucząca się w Państwowym Liceum Technicznym postanowiła prowadzić międzyklasowe i indywidualne współzawodnictwo w nauce, zradiofonizować we własnym zakresie wszystkie klasy oraz stworzyć własną orkiestrę. Podobne zobowiązanie podjęła również młodzież Liceum Przemysłu Odzieżowego i Gastronomicznego. Uczniowie zobowiązali się poza tym oszczędnie używać materiał potrzebny przy zajęciach praktycznych, dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny szkoły oraz wziąć bardziej aktywny udział w pracach ZMP. Uczniowie Państwowego Liceum Handlowego postanowili nawiązać ściślejszy kontakt z młodzieżą wiejską, pomagać personelowi sklepów spółdzielczych i państwowych w czasie nasilenia ruchu w okresach świątecznych". Elbląg będzie w roku bież. ośrodkiem szkolenia wakacyjnego nauczycielstwa "W Inspektoracie Szkolnym odbyła się z udziałem przedstawicieli Zarządu Głównego ZMP konferencja poświęcona sprawie szkolenia wakacyjnego nauczycielstwa w roku bieżącym. Latem br. zostanie zorganizowany w Elblągu wyższy kurs wakacyjny dla ok. 400 nauczycieli z terenu całego kraju. Liczba wykładowców sięgać będzie 60. Organizacją kursu zajmie się Zarząd Główny ZNP, który będzie współpracować z Ministerstwem Oświaty". W Elblągu powinna być czynna placówka Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych "Mimo, że mija już pierwsze półrocze nauki, w księgarniach elbląskich, wciąż jeszcze nie można dostać wielu podręczników, jak np. książki języka rosyjskiego Czystiakowa, tablic logarytmicznych i innych. Ponieważ w Elblągu istnieje wiele szkół, dobrze byłoby, aby w mieście powstała delegatura Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych, która by się troszczyła o zaspokojenie zapotrzebowania na podręczniki szkolne". Wstępne egzaminy na USP "W dniach 15 i 16 bm. w godzinach rannych w sali Zarządu Powiatowego ZMP przy ul. Pionierskiej (...) odbędą się wstępne egzaminy dla kandydatów na dwuletnie Uniwersyteckie Studium Przygotowawcze". Wzorowe zaopatrzenie świetlicy w Gronowie "Zorganizowana niedawno przy Państwowej Szkole Rolniczej w Gronowie świetlica należy do najlepiej wyposażonych na terenie powiatu. Posiada własny fortepian, odbiornik radiowy, różnego rodzaju gry, duży księgozbiór oraz dobrze zaopatrzony dział czasopism. Czytelnia świetlicowa cieszy się dużym powodzeniem. Wyposażenie jest w dużym stopniu zasługą jednostki wojskowej z Elbląga, która objęła protektorat nad świetlicą". Źródło: Głos Wybrzeża nr 47, 1950 r. Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.

